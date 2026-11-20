Tekoälypalvelinten tehotiheys kasvaa niin nopeasti, että perinteinen ilmajäähdytys ei enää yksin riitä. – Tulevaisuudessa tekoälyräkin tehotiheys voi nousta jopa yhteen megawattiin. Se vastaa karkeasti noin 200 tavallisen sähköuunin yhteenlaskettua tehoa, sanoo Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön Suomen myyntijohtaja Juho Huusko.
Muutosta vauhdittavat erityisesti tekoälyn koulutuksessa ja käytössä tarvittavat grafiikkaprosessorit eli GPU:t. Kiihdytetty laskenta voi Schneider Electricin mukaan tuottaa jopa 20–50 kertaa enemmän lämpöä kuin perinteinen laskenta.
Kun samaan palvelinräkkiin sijoitetaan yhä enemmän tehokkaita prosessoreita, lämpöä ei enää pystytä poistamaan riittävän tehokkaasti pelkästään ilmaa kierrättämällä. Jäähdytys on tuotava lähemmäs lämpöä tuottavia komponentteja.
Ratkaisuksi on nousemassa nestejäähdytys, jota toteutetaan pääasiassa kahdella tavalla. Upotusjäähdytyksessä elektroniikka upotetaan sähköä johtamattomaan nesteeseen. Suorassa sirujäähdytyksessä eli direct-to-chip-menetelmässä neste kiertää prosessoreihin kiinnitetyissä jäähdytyslevyissä.
– Suoraan siruun kohdistuva jäähdytys yleistyy erityisesti korkean tehotiheyden datakeskuksissa. Neste sitoo lämpöä huomattavasti ilmaa tehokkaammin ja kuljettaa sen pois palvelimelta, Huusko kertoo.
Schneider Electricin mukaan suora sirujäähdytys voi vähentää jäähdytyksen energiankulutusta jopa 30–60 prosenttia. Samalla suurten ilmajäähdyttimien tarve ja melu vähenevät. Nestejäähdytys helpottaa myös hukkalämmön talteenottoa esimerkiksi kaukolämpöverkkoon.
Ilmajäähdytys ei kuitenkaan katoa datakeskuksista. Kaikki palvelinten komponentit eivät tarvitse nestejäähdytystä, joten tulevaisuuden datakeskuksissa molemmat menetelmät toimivat rinnakkain.
Nestejäähdytykseen siirtymisellä on datakeskuksessa laajoja vaikutuksia. Jäähdytyksen ohella on suunniteltava virransyöttö, valvonta ja järjestelmien laajennettavuus. Huuskon mukaan myös olemassa olevia datakeskuksia voidaan päivittää tekoälylaskennan tarpeisiin ilman, että koko infrastruktuuri rakennetaan uudelleen.