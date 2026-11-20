Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet lisätyn todellisuuden lasit, joiden komponentit maksavat vain noin 35 euroa. OpenAR-S-lasit näyttävät langattomien antureiden mittaustiedot suoraan käyttäjän näkökentässä. Koko rakenne perustuu edullisiin vakiokomponentteihin ja 3D-tulostukseen.
OpenAR-S on Itä-Suomen yliopiston OpenAR-hankkeen tähän mennessä pienin AR-lasien prototyyppi. Tavallisia silmälaseja muistuttavan laitteen paino on pudonnut alle puoleen aiemmista malleista. Tavoitteena on osoittaa, kuinka yksinkertaisesti ja edullisesti lisättyä todellisuutta voidaan toteuttaa.
Lasien elektroniikan ytimenä toimii Seeed Studion XIAO ESP32-C3 -kehityskortti, joka vastaanottaa Bluetooth Low Energy -lähetyksiä. Esimerkkisovellus lukee suomalaisen Ruuvin RuuviTag-antureiden lähettämiä tietoja, kuten lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä.
Mittausarvot esitetään pienellä 64 × 32 pikselin OLED-näytöllä. Optinen järjestelmä muodostuu peilistä, linssistä ja läpinäkyvästä lasilevystä, jonka kautta käyttäjä näkee sekä ympäristönsä että näytön tiedot. Linssi voidaan leikata tavallisista lukulaseista ja peili esimerkiksi meikkipeilistä.
Ratkaisu ei siis tarvitse kallista mikro-OLED-näyttöä tai erikoisvalmisteista optiikkaa. Myös kehys voidaan tulostaa tavallisesta PLA-muovista. Heijastava lasilevy voidaan sijoittaa joko vasemman tai oikean silmän eteen.
ESP32-C3 pystyy seuraamaan useita RuuviTag-antureita samanaikaisesti. Näytettävä anturi valitaan signaalin voimakkuuden ja mittaustiedon tuoreuden perusteella. Näin lasit voivat toimia esimerkiksi ympäristön mittaustietojen handsfree-lukijana ilman erillistä Bluetooth-yhteyden muodostamista anturiin.
Virranlähteenä toimii 400 milliampeeritunnin ladattava litiumakku, jolla käyttöaikaa luvataan jopa kahdeksan tuntia. Akun voi ladata USB-liitännän kautta.
Yliopisto on kehittänyt myös OpenAR-G-mallin, joka tunnistaa käsieleitä ja mahdollistaa langattoman viestinnän kahden laitteen välillä. Sen komponentit maksavat noin 85 euroa.
OpenAR on ennen kaikkea avoin kehitys- ja opetusalusta, ei kaupallinen AR-lasituote. Yliopisto tarjoaa rakennusohjeet, kytkentäkaaviot, 3D-mallit ja ohjelmistot muiden kehittäjien käyttöön. 3D-mallit on julkaistu CC BY-NC 4.0 -lisenssillä ja esimerkkiohjelmisto Apache 2.0 -lisenssillä.