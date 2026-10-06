Muistimarkkinoilla on syntynyt poikkeuksellinen tilanne. Elinkaarensa lopussa oleva DDR4-muisti maksaa kapasiteettiin suhteutettuna jo selvästi enemmän kuin uudempi DDR5. Taustalla on tekoälybuumi, joka vetää valmistuskapasiteettia HBM- ja DDR5-muisteihin samalla, kun vanhojen järjestelmien DDR4-kysyntä ei katoa mihinkään.
Ruotsalainen komponenttitoimittaja J2 Sourcing nostaa tuoreessa markkina-analyysissään esiin DDR4-markkinoiden nurinkurisen tilanteen. Normaalisti elinkaarensa loppua lähestyvän komponentin hinta laskee, kun kysyntä hiipuu. DDR4 kohdalla tarjonta kuitenkin vähenee kysyntää nopeammin.
TrendForcen mukaan DDR4 8 Gb 1Gx8 3200 -piirin spot-hinta oli syyskuun lopussa keskimäärin 46,32 dollaria. Hinta oli vielä viikkoa aikaisemmin 45,89 dollaria.
DDR5 16 gigabitin piirin hinta oli samaan aikaan noin 58 dollaria. Kapasiteettiin suhteutettuna ero on huomattava: DDR4 maksaa noin 5,79 dollaria gigabitiltä, kun DDR5 vastaava hinta on noin 3,63 dollaria. Vanha DDR4 on siis bittihinnaltaan noin 60 prosenttia kalliimpaa kuin sen seuraaja. TrendForcen tuore hintataulukko vahvistaa tilanteen jatkuneen lokakuun alkuun.
J2 Sourcingin mukaan kyse on ennen kaikkea tuotantokapasiteetin uusjaosta. Muistivalmistajille kiekkojen käyttäminen DDR5 ja etenkin tekoälypalvelimien HBM-muistien valmistukseen on kannattavampaa. Samalla DDR4 tuotantoa ajetaan alas, vaikka sitä käyttävien järjestelmien määrä on edelleen valtava.
Ongelma korostuu teollisuuselektroniikassa ja muissa pitkän elinkaaren laitteissa. DDR4:ää käyttävät esimerkiksi lukuisat Intelin Skylake–Comet Lake -alustat, AMD Ryzen 1000–5000 -järjestelmät sekä useat Xeon Scalable- ja Epyc-sukupolvet. Näissä järjestelmissä DDR4:ää ei voida vain korvata DDR5ä ilman laitteiston uudelleensuunnittelua.
TrendForce arvioi DDR4:n saatavuuden pysyvän niukkana koko vuoden 2026. Micron on käynnistänyt DDR4 ja LPDDR4 valmistusta Yhdysvaltain Fab 6 -tehtaallaan erityisesti auto-, teollisuus-, lääketiede- ja puolustussovelluksia varten, mutta kyse on pitkälti tuotannon siirtämisestä Taiwanista eikä uuden kokonaiskapasiteetin rakentamisesta. DDR4:n osuuden Micronin DRAM-tuotannosta arvioidaan putoavan tänä vuonna noin seitsemään prosenttiin.
DDR4:n tapauksessa komponentin vanheneminen ei siis tällä kertaa tarkoita halpaa loppuunmyyntiä. J2 Sourcingin analyysin ydin on päinvastainen: pitkän elinkaaren tuotteiden valmistajat joutuvat nyt päättämään, ostavatko ne DDR4-varastonsa vuosiksi eteenpäin korkealla hinnalla vai suunnittelevatko laitteensa uudelleen uudempaa muistitekniikkaa varten.