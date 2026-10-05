TDK on esitellyt älylasit, joissa kuva heijastetaan suoraan verkkokalvolle vain 150 nanometrin paksuisen metaoptisen peilin avulla. Läpinäkyvä peili voidaan integroida suoraan silmälasilinssiin, joten älylasit voivat näyttää lähes tavallisilta silmälaseilta.
Tekniikka perustuu suoraan verkkokalvoprojektioon eli DRP:hen (Direct Retinal Projection), jossa lasersäteellä muodostettu kuva ohjataan silmän kautta verkkokalvolle. Aiemmissa DRP-ratkaisuissa valon suuntaamiseen on tarvittu silmän eteen sijoitettu kaareva peili, mikä on hankaloittanut tavallisten silmälasien näköisten laitteiden rakentamista.
TDK korvaa kaarevan peilin tasomaisella metaoptisella peilillä. Sen pinnalle muodostetut nanomittakaavan heijastimet ohjaavat valoa eri kulmiin sen mukaan, mihin kohtaan peiliä valo osuu. Näin tasainen pinta pystyy toteuttamaan saman optisen toiminnon, johon aikaisemmin tarvittiin kaarevaa optiikkaa.
Metaoptinen peili on vain 150 nanometriä paksu, ja TDK:n mukaan se läpäisee noin 80 prosenttia näkyvästä valosta. Se voidaan siksi sijoittaa suoraan linssiin ilman, että linssi menettää olennaisesti läpinäkyvyyttään.
Ratkaisulla on myös yksityisyyteen liittyvä etu. Käyttäjälle projisoitu kuva ei TDK:n mukaan näy lasien edessä olevalle henkilölle. Näyttösisältö jää siten vain lasien käyttäjän nähtäväksi.
TDK nostaa valmistuksen yhdeksi tekniikan eduista verrattuna perinteisiin aaltoputkiin perustuviin älylasinäyttöihin. Metaoptinen peili voidaan valmistaa puolijohteiden valmistusta muistuttavilla prosesseilla, mikä voisi mahdollistaa kustannustehokkaan massatuotannon.
Nyt esitelty prototyyppi toimii vasta yksivärisenä. Seuraava askel on täysvärinen näyttö, jossa TDK aikoo hyödyntää pieniä RGB-lasermoduulejaan ja näkyvän valon laserohjaustekniikkaansa. Kehitystyötä tehdään myös QD Laserin kanssa, joka tuo yhteistyöhön oman verkkokalvoprojektiotekniikkansa ja patenttisalkkunsa.
TDK tavoittelee täysvärisen version esittelyä ja massatuotannon käynnistämistä lähivuosina. Prototyyppi esitellään lokakuussa CEATEC 2026 -messuilla Japanissa ja marraskuussa electronica-messuilla Münchenissä.