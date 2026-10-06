OpenAI ja Synopsys kehittävät yhdessä piirisuunnitteluun erikoistuneen GPT-Synopsys-mallin. Tavoitteena on tekoäly, joka ei vain neuvo suunnittelijaa vaan käyttää itse Synopsysin EDA-työkaluja, tulkitsee niiden tuloksia ja muokkaa piirisuunnitelmaa niiden perusteella.
Monivuotisessa yhteistyössä OpenAI tuo mukaan kehittyneet tekoälymallinsa ja Synopsys EDA-työkalunsa sekä piirisuunnittelun osaamisen. Synopsys lisensoi EDA-työkalujaan OpenAI GPT-Synopsysin kehittämistä varten.
Kyse on askeleesta nykyisiä EDA-työkaluihin liitettyjä AI-agentteja pidemmälle. Nykyiset agentit voivat käyttää yleiskäyttöisiä kielimalleja työkalujen ohjaamiseen. GPT-Synopsysin tarkoituksena on sen sijaan oppia itse EDA-työkalujen asiantuntijakäyttäjäksi.
Suunnittelija voi antaa agentille tavoitteen, kuten tehonkulutuksen, suorituskyvyn ja pinta-alan eli PPA optimoinnin, ajoituksen sulkemisen tai verifioinnin loppuun viemisen. GPT-Synopsys ajaa tämän jälkeen tarvittavia työkaluja, tulkitsee tulokset, tekee muutoksia suunnitelmaan ja käynnistää uuden kierroksen. Iterointia jatketaan, kunnes tulos voidaan antaa suunnittelijan tarkastettavaksi.
Tavoitteena on ennen kaikkea nopeuttaa erittäin työlästä optimointivaihetta. Tekoäly pystyy tutkimaan huomattavasti enemmän suunnitteluvaihtoehtoja ja etsimään niiden joukosta ratkaisuja, jotka täyttävät asetetut PPA-, ajoitus- ja verifiointivaatimukset.
GPT-Synopsys toimii OpenAI ylläpitämässä infrastruktuurissa. Se integroidaan Synopsys.ai-kokonaisuuteen ja Synopsys Autopilot -agenttialustaan, mutta sen on tarkoitus toimia myös asiakkaiden omien agenttijärjestelmien kanssa.
OpenAI ja Synopsys ovat jo aloittaneet teknologian ensimmäiset kokeilut johtavien puolijohdeyritysten kanssa. Yhtiöt aikovat tarjota GPT-Synopsysin yhteisenä palveluna, johon sisältyvät laskenta, tekoälymalli ja tarvittavat EDA-lisenssit.
Piirien suunnitteludata pysyy asiakaskohtaisena eikä sitä käytetä GPT-Synopsysin kouluttamiseen. Data salataan sekä tallennettuna että siirron aikana, ja asiakkaat voivat hallita muun muassa sen säilytystä, käyttöoikeuksia ja auditointia.
Yhteistyöhön kuuluu myös yhteinen tulonjako ja GPT-Synopsysin kaupallistaminen maailmanlaajuisesti. Synopsysin ja OpenAI tavoitteena on käytännössä tehdä tekoälystä EDA-työkalujen käyttäjä eikä pelkästään piirisuunnittelijan avustaja.