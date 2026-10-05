Australialainen Thort Werx on kehittänyt mittausalustan, jossa tekoäly voidaan tuoda suoraan mukaan mittauksen ohjaukseen. Ratkaisun ydin on Picogram-protokolla, jonka kautta AI voi vastaanottaa mittausdatan, analysoida sen ja määrittää, miten seuraava mittaus tehdään.
Picotronix poikkeaa näin ratkaisuista, joissa mittausdata ensin viedään laitteesta ja analysoidaan vasta sen jälkeen tekoälyllä. Picogramin kautta AI voi käyttää samaa rajapintaa kuin laitteen muut osat tai ulkoinen tietokone. Se voi esimerkiksi muuttaa signaalin kaappauksen asetuksia ja pyytää uuden mittauksen.
Picogram on MessagePack-pohjainen protokolla, joka kehitettiin alun perin Picotronixin kahden Raspberry Pi Pico 2 -moduulin väliseen tiedonsiirtoon. Pico 2 toimii signaaliprosessorina ja huolehtii muun muassa signaalin kaappauksesta ja liipaisusta. Pico 2 W puolestaan ohjaa näyttöä ja käyttöliittymää sekä tunnistaa laitteeseen kytketyt picoPod-laajennusmoduulit.
Sama Picogram-protokolla ulottuu myös laitteen ulkopuolelle. Pico 2 W kautta PC tai älypuhelin voi vastaanottaa mittausdataa ja ohjata laitetta. Thort Werx on jo demonstroinut yhteyden Linux-tietokoneeseen. Koska signaaliprosessorin ei tarvitse tietää, kuka komentoja lähettää, samaa rajapintaa voi käyttää myös AI.
Tällöin tekoäly voi analysoida kaapatun signaalin, muuttaa mittausparametreja ja pyytää seuraavan mittauksen. Se voi myös toimia avustajana ja esimerkiksi ehdottaa käyttäjälle, mistä testipisteestä seuraava mittaus kannattaa tehdä. Laitteisto ja Picogram-protokolla ovat jo toiminnassa, mutta varsinainen AI-ohjelmisto on Thort Werxin mukaan vielä kehityksen alkuvaiheessa.
Picotronix on RP2350-prosessoriin perustuva modulaarinen mittausalusta. Peruslaite toimii kaksikanavaisena digitaalisena oskilloskooppina, kahdeksankanavaisena logiikka-analysaattorina ja taajuusmittarina. Kahdella 100 MSPS 8-bittisellä ADC-muuntimella varustetun ADC-100-podin kanssa näytteenottonopeus yltää yhdellä kanavalla 75 MSPS:ään ja kahdella kanavalla samanaikaisesti 50 MSPS:ään.
Mittausdata kerätään RP2350 PIO-tilakoneiden ja DMA avulla. Muilla picoPod-moduuleilla alustaan voidaan lisätä muun muassa differentiaalinen mittaus ±25 voltin yhteismuotoisella jännitealueella, 12-bittinen aaltomuotogeneraattori sekä jopa 150 MSPS logiikkasignaalien kaappaus.
Picotronixia voidaan ohjelmoida MicroPythonilla, ja käyttäjällä on suora pääsy RP2350 PIO-tilakoneisiin. Thort Werx aikoo pitää alustan avoimena, jotta kehittäjät voivat rakentaa sille omia virtuaalisia mittalaitteita, picoPodeja ja Picogramia käyttäviä AI-työkaluja.
Picotronix on tulossa markkinoille Kickstarter-joukkorahoituksen kautta.