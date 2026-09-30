Suomalainen Xiphera tuo markkinoille post-kvanttisalauksella varustetun Root of Trust -ratkaisun, jonka teknologiaa on kehitetty alun perin Euroopan avaruusjärjestö ESA kanssa vaativiin avaruussovelluksiin. NQrux-nimen saanut teknologia voidaan integroida suoraan ASIC-, SoC- ja FPGA-toteutuksiin.
Espoolaisen Xipheran uusi nQrux muodostaa laitteelle turvallisen identiteetin sekä suojaa kryptografisia avaimia ja toimintoja, joihin järjestelmän muut osat tukeutuvat. Ratkaisu tukee myös kvanttikoneiden hyökkäykset kestävää PQC-kryptografiaa (post quantum cryptography).
Teknisesti kiinnostavaa on, että Root of Trust on toteutettu kokonaan digitaalisella logiikalla ilman erillistä prosessoria tai laiteohjelmistoa. Xipheran mukaan tämä yksinkertaistaa arkkitehtuuria ja pienentää hyökkäyspinta-alaa. Kompakti toteutus vähentää myös tarvittavan logiikan, muistin ja piipinta-alan määrää.
Teknologian taustalla on Xipheran yhteistyö Euroopan avaruusjärjestö ESA kanssa. Root of Trustia on kehitetty ESA General Support Technology Programme -ohjelmassa kvantinkestävää laitteistoturvallisuutta varten.
– Avaruusjärjestelmiltä vaaditaan korkeaa turvallisuutta ja luotettavuutta koko niiden pitkän käyttöiän ajan. Myös pieni tehonkulutus ja resurssien tehokas käyttö ovat tärkeitä, sanoo Xipheran strategisten ohjelmien johtaja Petri Jehkonen.
Nyt avaruussovelluksiin kehitetty teknologia tuodaan kaupallisena IPä huomattavasti laajempaan käyttöön. Xiphera tarjoaa nQruxia integroitavaksi ASIC-, SoC- ja FPGA-arkkitehtuureihin, jolloin kvantinkestävä tietoturva voidaan ottaa huomioon jo piirin suunnitteluvaiheessa.
Xiphera tähtää ratkaisulla muun muassa IoT- ja teollisuusautomaatioon, tekoälyinfrastruktuuriin, datakeskuksiin ja reunalaskentaan sekä satelliitti-, puolustus- ja muihin kriittisiin järjestelmiin.