Synopsys laajentaa tekoälyn käyttöä piirisuunnittelussa yksittäisistä avustavista tehtävistä kokonaisia suunnitteluketjuja hoitaviin agentteihin. Uusi AgentEngineer pystyy viemään suunnittelua RTL-kuvauksesta fyysiseen toteutukseen asti ja käyttämään työn aikana itsenäisesti Synopsysin suunnittelutyökaluja.
Synopsys kutsuu uusia AgentEngineer-ratkaisujaan pitkäkestoisiksi eli long-horizon-agenteiksi. Niiden tehtävänä ei ole suorittaa vain yhtä rajattua operaatiota, vaan suunnitella työn eteneminen, käynnistää tarvittavat työkalut ja tehtäväkohtaiset agentit sekä jatkaa prosessia saatujen tulosten perusteella.
Esimerkiksi Implementation AgentEngineer voi ottaa työn vastaan RTL-vaiheen jälkeen ja hoitaa fyysisen toteutuksen eri vaiheita ECO-muutoksiin ja lopulliseen tarkistukseen asti. Synopsysin mukaan AheadComputing on käyttänyt tekniikkaa juuri tällaisessa ketjussa vähentääkseen manuaalista suunnittelutyötä ja nopeuttaakseen piirin valmistumista.
Agenttien taustalla toimii uusi Synopsys Autopilot -alusta. Se huolehtii agenttien orkestroinnista ja tarjoaa niille suunnittelukontekstin, uudelleenkäytettäviä taitoja sekä pysyvän muistin. Näin agentti voi säilyttää tietoa aikaisemmista vaiheista myös pitkän suunnitteluprosessin aikana.
Autopilot ei ole sidottu vain Synopsysin omiin tekoälymalleihin. Alustaan voidaan yhdistää myös kumppaneiden ja kolmansien osapuolten malleja, agentteja, työkaluja ja laskentainfrastruktuuria. Synopsys korostaa samalla yrityskäytössä tarvittavia käyttöoikeuksia, salausta ja muita suojausmekanismeja.
AgentEngineer kattaa fyysisen piirisuunnittelun lisäksi verifioinnin, analogiasuunnittelun, 3D-piirien kokoonpanon ja maskisynteesin. Synopsysin Ansys-kaupan myötä sama agenttipohjainen lähestymistapa ulottuu myös järjestelmätason simulointiin ja analyysiin, kuten signaalien eheyden, resonanssien ja virtausilmiöiden laskentaan.
Ensimmäisistä käyttäjistä Fujitsu kertoo saavuttaneensa Verification AgentEngineerilla 10–30 prosentin tuottavuusparannuksen RTL-koodin tuottamisessa. Intel puolestaan on kokeillut agenttia verifioinnin debuggaamisessa, ja MediaTek analogisten ja sekasignaalipiirien suunnittelussa.
Synopsysin mukaan AgentEngineer- ja Autopilot-tekniikoista on parhaillaan käynnissä yli 50 asiakasprojektia. Ratkaisujen yleinen saatavuus on suunniteltu vuoden 2026 loppuun.