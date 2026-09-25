Qualcomm tuo lippulaivapuhelimiin kaksi uutta Snapdragon-järjestelmäpiiriä. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:n kiinnostavin uudistus löytyy tekoälystä, sillä piiri pystyy ajamaan paikallisesti yli 30 miljardin parametrin Mixture of Experts -malleja. Qualcomm rakentaa samalla alustaa puhelimessa toimiville henkilökohtaisille AI-agenteille.
Qualcomm julkisti Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6- ja Snapdragon 8 Elite Gen 6 -mobiilialustat. Molemmat valmistetaan 2 nanometrin prosessilla, ja niiden perustana ovat Qualcommin oma Oryon-suoritin, uuden sukupolven Adreno-grafiikka ja uudistettu Hexagon NPU -tekoälykiihdytin.
Extreme-version merkittävin ero liittyy paikallisesti ajettavaan tekoälyyn. Qualcomm ilmoittaa sen tukevan yli 30 miljardin parametrin MoE- eli Mixture of Experts -malleja. MoE-rakenteessa kaikkia mallin parametreja ei käytetä jokaisen tehtävän suorittamiseen, vaan käyttöön valitaan kulloiseenkin tehtävään tarvittavat osat. Näin erittäin suuri malli voidaan ajaa huomattavasti pienemmillä laskenta- ja muistiresursseilla.
Uudessa Hexagon NPU:ssa on 50 prosenttia aiempaa enemmän jaettua muistia. Qualcomm liittää tämän suoraan agenttiseen tekoälyyn: tavoitteena ovat puhelimessa toimivat agentit, jotka pystyvät hyödyntämään käyttäjän henkilökohtaista kontekstia, ennakoimaan tarpeita sekä oppimaan ja mukautumaan ajan myötä.
Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että Snapdragon itsessään olisi valmis AI-agentti. Järjestelmäpiiri tarjoaa laskenta- ja muistialustan, jonka päälle puhelinvalmistajat ja sovelluskehittäjät voivat rakentaa agenttisia toimintoja. Qualcomm nostaa esimerkiksi täysin ilman erillistä kehotetta tapahtuvan kuvankäsittelyn yhdeksi mahdolliseksi käyttötavaksi.
Myös suorituskyky nousee. Oryon-suorittimen kellotaajuus yltää 5,0 gigahertsiin. Extreme-versiossa Adreno-grafiikkapiiri saa lisäksi tekoälylaskentaan tarkoitetut matriisiytimet ja 18 megatavua nopeaa HPM-muistia. Adreno Neural Fusion käyttää tekoälyä muun muassa kuvan tarkkuuden kasvattamiseen ja uusien kuvien generoimiseen pelien ruudunpäivitystä varten.
Kamerapuolella Extreme tukee APV-videota, 8K-videokuvausta 60 ruudun sekuntinopeudella sekä 4K-hidastuskuvausta 240 ruudulla sekunnissa. Spectra-kuvaprosessoriin kuuluvat lisäksi Intelligent Pixel Control, älykäs kuvanvakautus ja liikkeen tunnistamiseen perustuvia toimintoja.
Yhteyksistä vastaa Qualcomm X105 5G Modem-RF -järjestelmä. Qualcomm kuvailee sen jo pohjustavan tietä 6G:hen. Lähiverkkoyhteyksissä käytössä on FastConnect 8800.
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ja 8 Elite Gen 6 tulevat käyttöön muun muassa Honorin, Motorolan, OnePlussan, Oppon, Redmin, vivon, Xiaomin ja ZTE:n tulevissa lippulaivapuhelimissa.