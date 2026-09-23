Infineon on tuonut PSOC Control C3 -mikro-ohjainperheeseensä uuden Performance Line -sarjan, jossa nopea reaaliaikainen ohjaus yhdistyy kvanttiajan tietoturvaan. Piirit on suunnattu muun muassa tekoälypalvelimien teholähteisiin, sähköautojen lataukseen, aurinkosähköjärjestelmiin ja vaativaan moottorinohjaukseen.
PSOC Control C3 Performance Line perustuu Arm Cortex-M33 -ytimiin. Mikro-ohjainten suorituskyky yltää 180 megahertsiin, ja erillinen PPCA-laitteistokiihdytin käyttää kahta jopa 200 megahertsin Cortex-M33-ydintä. Infineonin mukaan ratkaisu mahdollistaa nopeat säätösilmukat ja pienen viiveen reaaliaikaisessa ohjauksessa.
Erityisesti piirit on suunniteltu korkeilla kytkentätaajuuksilla toimivaan tehoelektroniikkaan. Nopea analoginen signaalinkäsittely ja digitaalinen ohjaus tukevat myös laajan kaistaeron puolijohteita, kuten GaN- ja SiC-komponentteja. Tavoitteena on kasvattaa säätösilmukan kaistanleveyttä ja samalla parantaa järjestelmän hyötysuhdetta.
Uutta on myös panostus kvanttiajan tietoturvaan. Performance Line tukee CNSA 2.0 -vaatimusten mukaista post-quantum cryptography eli PQC-suojausta. Mikro-ohjaimissa käytetään SHA-512- ja LMS-menetelmiä käynnistyksen ja laiteohjelmistopäivitysten aitouden tarkistamiseen.
Tietoturvaominaisuuksiin kuuluvat lisäksi suojattu käynnistys, suojatut laiteohjelmistopäivitykset, koodin suojaus sekä valmiudet turvalliseen avainten tallennukseen ja laitteen tunnistamiseen. Piirit tukevat myös PSA Level 3 -tietoturvatasoa.
Infineon tarjoaa Performance Line -sarjasta erilliset versiot tehonmuunnokseen ja moottorinohjaukseen. PSC3P8- ja PSC3P7-piirit on tarkoitettu tehonmuunnokseen ja PSC3M8- ja PSC3M7-versiot moottorinohjaukseen. Kotelovaihtoehtoja on enimmillään sadalla nastalla.
Ensimmäiset PQC-tuella varustetut PSOC Control C3 Performance Line -näytteet ovat jo saatavilla. Kehitystyötä tukevat Infineonin ModusToolbox Power Suite- ja Motor Suite -ympäristöt.