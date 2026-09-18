Suomalainen ei tunnetusti mielellään puhu, eikä kohta tarvitse puhua enää puhelimessakaan. Elisa, Nokia ja Scailarc esittelivät Helsingissä uuden tekniikan, jossa puhelun syyn näkee jo ennen vastaamista ja asian voi jopa hoitaa puhumatta sanaakaan.
Ratkaisu perustuu IMS Data Channel -standardiin, joka mahdollistaa datan ja interaktiivisten toimintojen tuomisen tavallisen puhelun yhteyteen. Vastaanottaja voi nähdä puhelimen näytöllä soittajan lisäksi yhteydenoton tarkoituksen ja esimerkiksi valita tarjotuista vaihtoehdoista sopivan ajan vastaamatta puheluun.
Tekniikkaa demonstroitiin Helsingissä tänään perjantaina. Elisalta Topi Manner soitti Robin Packalenille sopiakseen kuituyhteyden asennusajasta. Packalen ei vastannut puheluun, mutta näki näytöltä, kuka soitti ja miksi, ja pystyi valitsemaan itselleen sopivan asennusajan suoraan puhelimen näytöltä.
Demonstraatio toteutettiin Scailarcin rakentamalla teknologialla ja Jollan puhelimella. Käyttäjän ei tarvitse asentaa erillistä sovellusta, vaan toiminnallisuus perustuu puhelimen IMS Data Channel -tukeen. Yhtiöiden mukaan standardin tuki on tulossa lähiaikoina myös muiden valmistajien puhelimiin.
IMS eli IP Multimedia Subsystem on matkapuhelinverkkojen arkkitehtuuri, jonka kautta esimerkiksi 4G- ja 5G-verkkojen puhepalvelut toteutetaan. IMS Data Channel laajentaa puhelua siten, että äänen rinnalla voidaan välittää reaaliaikaisesti sovellusdataa. Näin puhelu voi toimia samalla myös yksinkertaisena asiointikanavana.
Nokian rooli liittyy verkon ohjelmoitaviin ominaisuuksiin, joiden avulla puheluun voidaan yhdistää reaaliaikaista dataa turvallisesti ja skaalautuvasti. Scailarc puolestaan on rakentanut demonstraation IMS Data Channel -standardin päälle.
Tekniikalle nähdään käyttöä esimerkiksi terveydenhuollossa, pankkipalveluissa, logistiikassa ja viranomaisviestinnässä. Sen sijaan, että tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun pitäisi ensin vastata saadakseen selville asian, puhelin voisi kertoa jo soittovaiheessa sekä soittajan että yhteydenoton tarkoituksen.
Elisa, Nokia ja Scailarc jatkavat ratkaisun kehittämistä kohti ensimmäisiä kaupallisia toteutuksia.