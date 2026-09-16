– Nyt pystymme yksinkertaisesti tekemään isompia asioita, kun on enemmän tekijöitä, Rakettitieteen toimitusjohtaja Juha Huttunen kiteyttää yhtiön historian ensimmäisen yrityskaupan.
Rakettitiede ostaa ohjelmisto- ja teknologiayhtiö Sysartin. Kaupan jälkeen kokonaisuudessa työskentelee omat työntekijät ja projekteissa mukana olevat alihankkijat mukaan lukien lähes 90 asiantuntijaa. Tavoitteena on pystyä ottamaan vastuulle aiempaa suurempia digikehityshankkeita ilman, että niiden toteuttamiseen tarvitaan laajaa alihankintaverkostoa.
Huttusen mukaan kaupan vaikutus näkyy jo käytännössä.
– Esimerkiksi tuli jo yksi asiakaskeissi, joka kaipaa kuutta tekijää nopeasti. Tuohon pystytään nyt vastaamaan. Yksinään emme olisi kaikkia kuutta pystyneet tarjoamaan, Huttunen kertoo.
Yrityskauppa vahvistaa Rakettitieteen asemaa myös Oulussa, jossa Sysartilla on vahva jalansija. Yhtiöiden osaamisessa on eroja, jotka Rakettitieteen mukaan täydentävät toisiaan. Rakettitiede tunnetaan muun muassa embedded-ohjelmistokehityksestä, kun taas Sysart tuo kokonaisuuteen esimerkiksi terveysteknologian osaamista.
Kauppa on osa Rakettitieteen tavoitetta kasvattaa liikevaihtonsa 20 miljoonaan euroon. Huttusen mukaan suurempi koko on tarpeen, jotta yhtiö pystyy toimimaan relevanttina teknologiakumppanina myös Suomen suurimmille yrityksille. Sysartin perustajista Petri Mäenpäästä ja Ari Pikkaraisesta tulee kaupan myötä Rakettitieteen partnereita. Jatkossa myös uudet yritysostot ovat mahdollisia.
Samalla ohjelmistokehityksen työkalut muuttuvat nopeasti. Huttusen mukaan tekoäly tuottaa jo nykyisin ison osan koodista. Yksittäisen ohjelmistokehittäjän tuottavuus voi tekoälyn avulla parantua huomattavasti, mutta sama vaikutus ei vielä näy koko organisaation tasolla.
– Tiimien ja koko organisaation tuottavuuden parantuminen on tutkimustenkin mukaan vielä suhteellisen pientä. Koko organisaation suorituskyvyn parantaminen on asiakkaillakin yksi tärkeimpiä mielessä olevia asioita, Huttunen sanoo.
Rakettitiede haluaa profiloitua erityisesti agenttisen ohjelmistokehityksen osaajana. Huttusen mukaan tekoäly ei kuitenkaan poista kokeneiden ohjelmistokehittäjien tarvetta, vaan muuttaa sitä, mitä heiltä odotetaan.
– Ei yleensä enää osteta manuaalisesti koodia kirjoittavaa ohjelmoijaa vaan tekoälyä sujuvasti käyttävää ohjelmistokehittäjää, Huttunen kiteyttää.