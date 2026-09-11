Suomalaisen Donut Labin kiinteän elektrolyytin akun ympärillä on riittänyt kuhinaa yli 400 Wh/kg:n energiatiheyden vuoksi. Nyt Taiwanista tulee kova vertailukohta, sillä Prologium kertoo aloittaneensa 381 Wh/kg:n energiatiheyteen yltävän täyskiinteän akun massatuotannon.
Prologiumin Gen 3.5 -sukupolven LCB-akku (Lithium Ceramic Battery) perustuu yhtiön kehittämään keraamiseen erotinrakenteeseen ja komposiittiseen kiinteään elektrolyyttiin. Kyse ei ole pienestä laboratoriokennosta, vaan TÜV:n testaaman pussikennon kapasiteetti on 185,4 ampeerituntia.
TÜV:n riippumattomassa testissä kenno saavutti gravimetrisen energiatiheyden 381 Wh/kg ja tilavuuteen suhteutetun energiatiheyden 903 Wh/l. Jälkimmäinen luku on erityisen korkea ja kertoo, että akusta voidaan rakentaa erittäin kompakti.
Donut Labin Gen 1.5 -kenno on yltänyt yli 400 Wh/kg:n energiatiheyteen, joten suomalaisyhtiö pitää edelleen etumatkan painoon suhteutetussa lukemassa. Prologiumin merkittävä etu on kuitenkin tuotantovalmius, sillä yhtiö kertoo Gen 3.5 -kennon olevan jo massatuotannossa Taiwanin gigawattitason tehtaalla.
Myös akun solid-state-luokitus on testattu ulkopuolisesti. UL Solutions altisti kennon Kiinan uuden GB/T 43568-2026 -standardin mukaisesti kuudeksi tunniksi tyhjiölle 120 asteen lämpötilassa. Kennon massasta hävisi alle 0,05 prosenttia, kun all-solid-state-luokituksen raja on 0,5 prosenttia.
Prologiumin Gen 3.5 voidaan siten standardin mukaan luokitella täyskiinteäksi akuksi. Sen elektrolyytti ei kuitenkaan ole täysin epäorgaaninen. Sellainen on tulossa seuraavan Gen 4 -sukupolven akkuun, jossa yhtiö käyttää täysin epäorgaanista elektrolyyttijärjestelmää.
Prologiumilla on pitkä historia solid-state-akkujen valmistuksessa. Yhtiö aloitti ensimmäisten LCB-akkujensa kaupallisen tuotannon jo vuonna 2013 ja kertoo toimittaneensa sen jälkeen yli 2,4 miljoonaa kennoa. Nykyinen gigatason tuotanto käynnistyi Taiwanissa vuonna 2024.
Seuraavan Gen 4 -sukupolven pitäisi sopia pitkälti samaan tuotantoon. Prologium arvioi, että nykyisen tuotantolinjan laitteistosta vain noin kymmenen prosenttia täytyy muuttaa uuden akkukemian valmistamista varten.