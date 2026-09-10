Suomalaisiin organisaatioihin kohdistuvien kyberhyökkäysten määrä jatkaa kasvuaan. Check Point Researchin mukaan suomalainen organisaatio kohtasi elokuussa keskimäärin 1205 hyökkäystä viikossa. Määrä kasvoi 17 prosenttia vuodentakaisesta.
Maailmanlaajuisesti organisaatioihin kohdistui elokuussa keskimäärin 2422 kyberhyökkäystä viikossa. Määrä kasvoi neljä prosenttia heinäkuusta ja 22 prosenttia viime vuoden elokuusta.
Euroopassa hyökkäysten määrä kasvoi vuodessa 28 prosenttia, enemmän kuin millään muulla alueella. Pohjoismaista voimakkainta kasvu oli Ruotsissa, jossa organisaatio kohtasi keskimäärin 2 470 hyökkäystä viikossa. Kasvua vuodentakaisesta oli peräti 38 prosenttia. Norjassa vastaava luku oli 1 884 hyökkäystä ja kasvua kaksi prosenttia.
Toimialoista kovimman hyökkäyspaineen alla oli edelleen koulutusala, jonka organisaatioihin kohdistui maailmanlaajuisesti keskimäärin 5 354 hyökkäystä viikossa. Julkisella sektorilla määrä oli 3 067 ja majoitus- ja matkailualalla 3 056 hyökkäystä.
Myös kiristyshyökkäysten määrä kasvoi voimakkaasti. Elokuussa raportoitiin maailmanlaajuisesti 1 042 kiristyshyökkäystä, lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuusta määrä kasvoi kahdeksan prosenttia. Eniten iskuja kohdistui liike-elämän palveluihin, joiden osuus raportoiduista hyökkäyksistä oli 36 prosenttia.
Samalla generatiivisen tekoälyn nopeasti kasvava käyttö tuo yrityksille uuden tietovuotoriskin. Check Pointin mukaan keskimääräinen käyttäjä teki elokuussa 106 tekoälykehotetta, kun määrä oli kesäkuussa vielä 78. Noin joka 43. kehotteeseen liittyi tietovuotoriski.
Korkean riskin kehotteita havaittiin 86 prosentissa organisaatioista, joissa generatiivista tekoälyä käytetään säännöllisesti. Organisaatiot käyttivät keskimäärin seitsemää eri tekoälytyökalua.