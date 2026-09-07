Saksalainen Vector on kehittänyt raskaan liikenteen DC-lataukseen ratkaisun, jossa ajoneuvon ja keskitetyn latauslaitteiston välinen kaapelointi voi olla jopa 100 metriä pitkä. Kyse ei ole siitä, että kuljettaja käsittelisi satametristä kaapelia, vaan latauspistoke voidaan sijoittaa kauas keskitetystä tehoelektroniikasta esimerkiksi bussi- tai kuorma-autovarikolla.
Perinteisessä DC-latausratkaisussa latauksen kommunikaatio-ohjain sijaitsee latausasemassa. Vectorin mukaan tämä rajoittaa ajoneuvon ja latauslaitteiston välisen etäisyyden käytännössä noin 7,5 metriin.
Uudessa vSECC.InPlug-ratkaisussa osa latauskommunikaatiosta siirretään suoraan DC-latauspistokkeen sisään. Pistokkeeseen asennettu ohjain hoitaa auton kanssa käytävän PLC- eli sähköverkkotiedonsiirron.
Varsinainen latauksen ohjaus, tehoelektroniikan hallinta, backend-yhteydet ja latausprotokollat voidaan edelleen pitää keskitetysti latauskaapissa. Näin pitkä kaapelointi ei enää pidennä auton kanssa käytettävää PLC-yhteyttä.
Ratkaisu on tarkoitettu erityisesti bussi- ja kuorma-autovarikoille, joissa latauspisteiden sijainnin määräävät ajoneuvojen pysäköintipaikat ja liikennejärjestelyt. Tehoelektroniikka voidaan puolestaan keskittää paikkaan, jossa sähkönsyöttö ja jäähdytys on helpompi toteuttaa.
Vector on integroinut vSECC.InPlug-ohjaimen yhdessä LAPP Mobilityn kanssa DC-latauspistokkeeseen. Ratkaisu tukee IEC 61851-, DIN SPEC 70121-, ISO 15118-2- ja ISO 15118-20 -standardeja.