Samsung tuo kannettaviin SSD-asemiin USB4-liitännän. Uusi P9 yltää parhaimmillaan 4 000 megatavun sekuntinopeuteen, eli noin kaksinkertaiseen suorituskykyyn yhtiön aiempaan USB 3.2 Gen 2x2 -asemaan verrattuna.
Samsungin uusi P9-lippulaivamalli lukee dataa parhaimmillaan 4000 megatavua sekunnissa ja kirjoittaa 3 800 megatavua sekunnissa. Vertailukohtana yhtiön aiempi T9-asema yltää USB 3.2 Gen 2x2 -liitännällä noin 2000 megatavuun sekunnissa.
Nopeuden kasvun mahdollistaa siirtyminen USB4-liitäntään. USB4 ei sinänsä nopeuta SSD:n muistipiirejä, vaan tarjoaa nopeamman yhteyden aseman ja tietokoneen välille. USB 3.2 Gen 2x2:n 20 gigabitin sekuntinopeuteen verrattuna USB4:n 40 gigabitin yhteys antaa nopealle NVMe-pohjaiselle SSD:lle selvästi enemmän siirtokaistaa.
P9:n nopeus riittää Samsungin mukaan jopa 12K-videomateriaalin tallentamiseen suoraan asemalle. Tämä mahdollistaa suurten RAW-kuvatiedostojen ja erittäin korkean resoluution videoiden tallentamisen ja käsittelyn kannettavalla asemalla.
Samalla kapasiteetti kasvaa. P9 tulee saataville 1, 2, 4 ja 8 teratavun versioina. Samsungin mukaan 8 teratavun P9 on maailman ensimmäinen tämän kapasiteetin USB4-kannettava SSD, joka yltää 4000 megatavun sekuntinopeuteen.
Samsung esitteli samalla edullisemman P7-mallin. Sekin käyttää USB4-liitäntää ja on tarkoitettu yleisemmin tietokoneiden, älypuhelinten, pelikonsoleiden ja kameroiden ulkoiseksi tallennustilaksi. P7 on testattu kestämään pudotus kahden metrin korkeudesta sekä iskuja ja tärinää.
P-sarjan maailmanlaajuinen myynti alkaa elokuun lopussa. Myös P7:stä tulee enimmillään kahdeksan teratavun versio. Halvalla USB4-nopeuteen ei kuitenkaan pääse. P9:n suositushinta on yhden teratavun versiona 382,99 euroa, kahden teratavun versiona 730,99 euroa ja neljän teratavun versiona jo 1516,99 euroa. Kahdeksan teratavun P9 maksaa peräti 3033,99 euroa.
P7 on hieman edullisempi, hinnat ovat kapasiteetista riippuen 321,99–2570,99 euroa. Molemmat mallit tulevat saataville 1, 2, 4 ja 8 teratavun kapasiteeteilla, ja maailmanlaajuinen myynti alkoi 31. elokuuta.