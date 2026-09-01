Neljä vuotta sitten F-Securesta irrotettu yritysten tietoturvaan keskittyvä WithSecure siirtää Salesforce-ympäristöjen suojaamiseen keskittyvän Cloud Protection -liiketoimintansa omaksi yhtiökseen. Uusi Cloud Protection by WithSecure keskittyy yksinomaan Salesforcen pilvipalvelujen ja niissä käsiteltävän datan suojaamiseen.
Järjestelyssä Cloud Protection for Salesforce erotetaan WithSecuresta itsenäiseksi yhtiöksi. Omistuksessa ei yhtiön mukaan tapahdu muutoksia.
Cloud Protection on jo usean vuoden ajan toiminut WithSecuren sisällä varsin itsenäisenä liiketoimintayksikkönä. Sillä on ollut oma tuote, myyntiorganisaatio ja asiakastoiminnot. Yhtiöittämisen jälkeen myös sen tuotekehitys, investoinnit ja strategia voidaan keskittää kokonaan Salesforce-tietoturvaan.
Cloud Protection suojaa Salesforce-ympäristöjä haittaohjelmilta, tietojenkalastelulta ja datan mukana leviäviltä uhkilta. Ratkaisu tarkastaa reaaliaikaisesti Salesforceen tuotavia tiedostoja ja linkkejä sekä identiteettejä ja Agentforce-tekoälyagenttien työnkulkuja.
– Cloud Protection on osoittanut pystyvänsä kasvamaan ja kilpailemaan itsenäisenä liiketoimintana. Irrottaminen antaa molemmille yhtiöille mahdollisuuden keskittyä siihen, minkä ne osaavat parhaiten, WithSecuren toimitusjohtaja Antti Koskela perustelee järjestelyä.
Cloud Protectionin vetäjän Juhana Aution mukaan itsenäistyminen mahdollistaa nopeammat investoinnit Salesforce-tietoturvaan. Tarvetta lisää hänen mukaansa myös Salesforcen siirtyminen yhä voimakkaammin Agentforcen kaltaisiin tekoälyagentteihin.
WithSecure puolestaan keskittää toimintaansa Elements-tietoturva-alustaan. Sen kautta yhtiö tarjoaa muun muassa päätelaitteiden, identiteettien, pilvipalvelujen ja yhteistyöympäristöjen suojausta sekä Exposure Management- ja tekoälyavusteisia MDR-palveluja.
Cloud Protection jatkaa toimintaansa Helsingistä. Sillä on lisäksi henkilöstöä Pohjois-Amerikassa, muualla Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Nykyiset asiakassopimukset, palvelutasot ja yhteyshenkilöt säilyvät järjestelyssä ennallaan.