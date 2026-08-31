Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki lupaa yhtiön paljon keskustelua herättäneen Donut Batteryn autodemoon alle vuoden kuluessa. Lehtimäen mukaan akkua tullaan demonstroimaan autossa, vaikka tuotantoautosta ei tässä vaiheessa vielä ole kyse.
Lehtimäki kertoi aikataulusta vastatessaan LinkedInissä kysymykseen siitä, milloin akkua päästään näkemään käytännössä autossa. Hänen mukaansa kyse ei ole vielä tuotantoautoista, mutta tulevia autoja demonstroidaan radalla alle vuoden kuluessa.
Lupaus on merkittävä, sillä tähän asti Donut Lab on esitellyt akkunsa ominaisuuksia ennen kaikkea yksittäisillä kennoilla tehdyillä mittauksilla ja testeillä. Toimiva autodemonstratio vaatisi jo akkukennojen integroimista suuremmaksi kokonaisuudeksi ja akun toiminnan osoittamista todellisessa ajoneuvossa.
Donut Lab on samalla julkaissut kaksi saksalainen testauslaitos Intertekin tekemää testiraporttia, joilla yhtiö pyrkii vastaamaan akkuteknologiaansa koskeviin epäilyihin.
Toisessa testissä Intertek purki Donut Labin toimittamia kennoja niiden rakenteen selvittämiseksi. Tutkimuksen mukaan rakenne vastaa bipolaarista kennopinoa. Pinon välikerroksissa ei ole erillisiä virtakollektorien liitäntöjä, vaan osakennot on kytketty sisäisesti sarjaan.
Bipolaarisuus on kiinnostava erityisesti energiatiheyden kannalta. Sarjakytkentä voidaan toteuttaa kennopinon sisällä, jolloin erillisten kennojen välisiä liitäntöjä ja muuta passiivista rakennetta voidaan vähentää. Lehtimäen mukaan tämä avaa mahdollisuuden kasvattaa energiatiheyttä erityisesti kokonaisen akuston tasolla. Rakenne myös alentaa akun valmistuksen kustannuksia.
Lehtimäki pitää bipolaarirakenteen varmistumista myös epäsuorana todisteena siitä, että Donut Battery on solid-state-akku. Intertekin raportti ei kuitenkaan tätä suoraan vahvista. Sen tutkimuksen kohteena oli kennon bipolaarinen rakenne, ei elektrolyytin koostumus. Bipolaarirakenne on mahdollinen myös nestemäisellä elektrolyytillä, vaikka osakennojen eristäminen toisistaan tekee siitä teknisesti hankalamman. Tästä löytyy tutkimusnäyttöä, jossa eristäminen on käytännössä estänyt kaupallisen hyödyntämisen.
Toisessa Intertekin testissä Donut Labin kenno lävistettiin kolmen millimetrin terästangolla. Kenno vaurioitui, mutta testissä ei havaittu paloa tai muuta vakavaa vaaratilannetta. Intertek luokitteli seurauksen HSL 2 -tasolle eli pysyväksi vaurioksi ilman vaarallista tapahtumaa. Testi antaa siten näyttöä testatun kennon turvallisesta käyttäytymisestä vakavassa mekaanisessa vauriotilanteessa.
Intertekin raportit vahvistavat kaksi Donut Batteryn kannalta olennaista asiaa. Testatuissa kennoissa on bipolaarinen rakenne ja lävistetty kenno käyttäytyi testissä turvallisesti. Sen sijaan raportit eivät suoraan vahvista Donut Labin keskeistä väitettä siitä, että kyseessä on solid-state-akku.
Donut Labin I Donut Believe -videosarja jatkuu jo keskiviikkona, jolloin yhtiö lupaa jälleen uusia tietoja akkuteknologiastaan.