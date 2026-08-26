Mikroe on tuonut kehittäjille RTLS UWB Click -kortin, jolla voidaan rakentaa reaaliaikaisia paikannus- ja telemetriajärjestelmiä ultra-wideband- eli UWB-radiolla. Yhtiön mukaan ratkaisu sopii sovelluksiin, joissa tarvitaan alle kymmenen senttimetrin paikannustarkkuutta.
Kortti perustuu Qorvon DWM3001C-moduuliin. Se yhdistää DW3110-UWB-lähetinvastaanottimen, Nordic Semiconductorin nRF52833-Bluetooth-piirin ja STMicroelectronicsin LIS2DH12-kiihtyvyysanturin. Näin sama moduuli hoitaa sekä UWB-etäisyysmittauksen että liikkeen tunnistamisen.
– Ratkaisu sopii esimerkiksi omaisuuden seurantaan ja automatisoituun inventaarioon, joissa tarvitaan alle desimetrin paikannustarkkuutta, sanoo Mikroen toimitusjohtaja Nebojsa Matic.
Maticin mukaan käyttökohteita ovat myös tehtaiden henkilöstön ja laitteiden paikannus sekä sisätilanavigointi sairaaloissa, kauppakeskuksissa ja lentoasemilla, joissa GPS ei ole käytettävissä.
RTLS UWB Click tukee IEEE 802.15.4-2015- ja IEEE 802.15.4z BPRF -standardeja sekä UWB-kanavia 5 ja 9. Suurin tiedonsiirtonopeus on 6,8 megabittiä sekunnissa. Tietoturvaa varten tarjolla on AES-128- ja AES-256-salaus.
Kortissa on integroitu UWB-antenni, ja se käyttää Mikroen kehittämää mikroBUS-liitäntää. Ratkaisun kehityksessä Mikroe teki yhteistyötä tšekkiläisen Leapsin kanssa.