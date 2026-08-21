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Uusien eCall-hätäpuheluiden pitää toimia myös vanhoissa verkoissa

Autoteollisuus siirtyy vähitellen 2G- ja 3G-verkoissa toimivasta eCall-hätäpuhelujärjestelmästä uuden sukupolven NG eCalliin, joka käyttää 4G-verkkoja. Siirtymävaiheessa autojen on kuitenkin toimittava molemmissa ympäristöissä. Hyundai Mobis ratkaisee tämän Hybrid eCall -järjestelmällä, jonka verifiointiin yhtiö valitsi Anritsun testausratkaisun.

Artikkelin kirjoittaja Tomohide Yamazak on työskennellyt Anritsulla vuodesta 2008 lähtien. Urallaan hän on tehnyt sekä laite- että ohjelmistokehitystä. Viimeiset vuodet hän on vastannut markkinoinnista.

Perinteisessä eCall-järjestelmässä ajoneuvo ottaa onnettomuuden sattuessa automaattisesti yhteyden hätäkeskukseen 2G- tai 3G-verkon kautta. Uuden sukupolven NG eCall käyttää 4G-verkkoa. Koska vanhempia verkkoja on edelleen käytössä, Hybrid eCallin tehtävänä on varmistaa yhteentoimivuus perinteisen eCallin ja NG eCallin välillä.

Hyundai Mobis on ottanut Hybrid eCallin käyttöön datayhteysyksikössään eli DCU. Kehitystyössä haasteita ovat aiheuttaneet muun muassa sopivan testilaitteiston hankinta, puhelun muodostamisessa tarvittavien 4G- ja 5G-mobiiliprotokollien hallinta sekä verkkosimulaatioympäristöjen rajoitukset kehitystyön alkuvaiheessa.

Yhtiö valitsi testaukseen Anritsun MX703330E eCall Tester -ratkaisun ja MD8475B Signalling Testerin. Niiden avulla voidaan rakentaa testausympäristö, jossa automatisoidaan vaatimustenmukaisuustestejä ja analysoidaan lokitietoja. Näin Hyundai Mobis pystyi jäljittämään toimintahäiriöiden juurisyitä aiempaa nopeammin.

Saman testausympäristön käyttäminen sekä kehityksessä että verifioinnissa paransi lisäksi testien toistettavuutta ja helpotti ongelmien analysointia.

Kolme eCall-versiota samalla ratkaisulla

Hyundai Mobis tekee Hybrid eCallin vaatimustenmukaisuustestit EU-säädösten ja ETSI-standardien mukaisesti. Testeissä varmistetaan toiminta erilaisissa verkkotilanteissa sekä yhteentoimivuus hätäkeskusten eli PSAP-pisteiden kanssa.

Testaukseen kuuluu myös testiskenaarioiden laatiminen, virheiden analysointi, yksityiskohtaisten testiraporttien tuottaminen sekä sertifiointia varten tarvittavien teknisten varmennusdokumenttien laatiminen.

Hyundai Mobisin mukaan yksi tärkeimmistä syistä Anritsun ratkaisun valintaan oli mahdollisuus testata Hybrid eCallia, perinteistä eCallia ja NG eCallia samalla järjestelmällä. Aiemmin eri eCall-versioiden verifiointi edellytti useita testereitä.

MX703330E ja MD8475B yhdistelmällä kaikki kolme eCall-versiota voidaan testata samalla ratkaisulla. Tämä vähentää tarvittavien laitteiden määrää ja testaukseen kuluvaa työtä.

Toinen peruste oli se, että samaa testausympäristöä voidaan käyttää jo suunnitteluvaiheessa. Kun kehitys- ja testausryhmät työskentelevät saman ympäristön kanssa, ongelmat voidaan toistaa tarkemmin ja niiden juurisyiden selvittäminen nopeutuu.

Anritsun käyttöönotto- ja asennusdokumentaatio on lisäksi helpottanut ohjelmistopäivityksiä ja vianhakua.

Hyundai Mobisin tiimit saivat jo varhaisessa vaiheessa käyttöönsä MX703330E ja MD8475B sekä laiteohjelmistojen beetaversioita. Näin Hybrid eCalliin liittyviä ohjelmistopäivityksiä voitiin testata ennen niiden virallista julkaisua ja vaatimustenmukaisuustestejä tehdä jo kehitysvaiheen aikana.

Kuva 1: Hyundai Mobisin NG eCall -tuote ja Anritsun eCall-testausratkaisu.

4G-, 5G- ja SIP-osaamista testauksen kautta

Testausratkaisun käyttöönotto auttoi Hyundai Mobisin tiimejä samalla kasvattamaan 4G-, 5G- ja SIP-signalointiin liittyvää osaamistaan.

SIP-protokollan toimintaa voitiin seurata testerin sekvenssilokien avulla. Verkkosimulaatioita puolestaan tehtiin toistuvasti Anritsun paikallisen tuen ja etätuen avulla. Näin tiimit saivat käytännön kokemusta mobiiliverkon toiminnasta ja eCall-verifioinnissa tarvittavista protokollista.

Testauksessa täytyi pystyä jäljittelemään myös erilaisia verkkotilanteita. MX703330E ja MD8475B handover- ja solukonfigurointitoiminnoilla voidaan esimerkiksi muuttaa signaalin voimakkuutta, ECL-asetuksia ja palveluasetuksia.

Näiden toimintojen avulla laboratoriossa voidaan toistaa todellisia verkkotilanteita ja tarkistaa, miten ohjelmisto toimii niiden muuttuessa.

Hyundai Mobisin mukaan DCU ja testausympäristön yhteensopivuus on pysynyt hyvänä käyttöönoton jälkeen. Tuotteen integroinnissa olemassa olevaan laitteistoon ei ole ilmennyt merkittäviä ongelmia, ja testausympäristö saatiin vakaaseen käyttöön jo käyttöönoton alkuvaiheessa.

Testejä automatisoidaan

Hyundai Mobis tekee laboratoriossaan toistettavia testejä ja on automatisoinut sekä vaatimustenmukaisuustestausta että verkkosimulaatioita.

Testiskenaariot laaditaan Anritsun SmartStudio Manager MX847503A -ohjelmistolla. Tarkoituksena on nopeuttaa testitulosten saamista ja parantaa samalla kehitystyön tehokkuutta sekä tuotteen laatua.

Kun testissä ilmenee ongelma, testerin sekvenssi- ja viestilokeista voidaan tarkistaa, johtuuko häiriö laitteen asetuksista vai itse laitteistosta. Verifiointitiimi pystyy tämän perusteella antamaan kehitystiimille nopeasti tarkempaa tietoa ongelman syystä.

Tämä lyhentää juurisyyanalyysiin ja ongelman ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa.

Käyttöönotossa kohdattiin myös käytännön ongelmia. Yksi niistä liittyi USIM-korttiin, joka ei ollut yhteensopiva toiminnalliseen verifiointiin tarvittavien eCall-testipuhelujen kanssa. Anritsu toimitti nopeasti yhteensopivan kortin, minkä jälkeen testejä voitiin jatkaa ilman keskeytystä.

Myös raportointi piti saada sertifiointikuntoon

Myös testiraportointia jouduttiin kehittämään. Alkuperäisiä vaatimustenmukaisuustestien raportteja ei voitu sellaisenaan käyttää objektiivisena näyttönä sertifiointielimille ja muille niitä tarvitseville tahoille.

Hyundai Mobis pyysi Anritsua kehittämään raportointityökalua niin, että raportteihin saataisiin mukaan myös MX703330E lokitiedot. Päivityksen jälkeen verifiointitulokset voitiin esittää aiempaa selkeämmin ja kattavammin.

Hyundai Mobis nostaa Anritsun testerien vahvuuksiksi erityisesti vakauden ja luotettavuuden. Kun testausympäristö toimii ennakoitavasti, kehitystiimit voivat keskittyä itse testattavan laitteiston ongelmien analysointiin.

Seuraavaksi Hyundai Mobis aikoo lisätä verifiointiprosessin automaatiota edelleen. Anritsu osallistuu tähän kehitystyöhön omalla testausautomaatio-osaamisellaan.

eCall-toimintojen lisäksi sama testausratkaisu tukee myös muita verifiointitehtäviä, kuten SMS-viestien välityksen testaamista ja tiedonsiirtonopeuden mittaamista.

Hyundai Mobis aikoo tarkastella näiden toimintojen laajempaa hyödyntämistä osana tuoteverifiointia. Tavoitteena on laajentaa testauksen kattavuutta ja saada tarkempi kuva tuotteiden suorituskyvystä jo kehitysvaiheen aikana.

Ajoneuvojen eCall-järjestelmien sertifiointi edellyttää jatkossa yhä useampien verkkotekniikoiden ja toimintatilanteiden testaamista. Hybrid eCall tekee siirtymävaiheesta erityisen vaativan, koska saman järjestelmän täytyy toimia sekä vanhoissa 2G- ja 3G-verkoissa että uuden sukupolven 4G-pohjaisessa eCall-ympäristössä.