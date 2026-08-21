Monia komponentteja joutuu odottamaan puoli vuotta

Puolijohdemarkkinat ovat palanneet vahvaan kasvuun, mutta komponenttien saatavuus kiristyy jälleen. Monien muistien, mikro-ohjainten, prosessorien ja ohjelmoitavien piirien toimitusajat ovat jo vähintään 26 viikkoa. – Vahvempi markkinaennuste on rohkaiseva, mutta sitä ei pidä tulkita paluuksi yksinkertaisiin tai ennustettaviin toimitusoloihin, sanoo Avnet Silican EMEA-alueen Supplier Management, Solutions & Digitalisation -toiminnoista vastaava johtaja Thomas Foj.

Avnet Silica on nostanut vuoden 2026 puolijohdemarkkinan ennusteensa 454 miljardiin dollariin. Edellisessä neljännesvuosiennusteessa luku oli 433 miljardia dollaria. Vuodelle 2027 yhtiö ennustaa vielä 10,8 prosentin kasvua. EMEA-markkinoiden arvioidaan kasvavan tänä vuonna 13,8 prosenttia.

Kasvu ei kuitenkaan tarkoita komponenttipulan katoamista. Päinvastoin tekoälyinvestoinnit ovat synnyttämässä uusia pullonkauloja toimitusketjuun.

Erityisesti HBM-muistien tuotannon priorisointi sitoo kapasiteettia tekoälykiihdyttimiin ja datakeskuksiin. Tämä kiristää muiden muistien tarjontaa ja nostaa kustannuksia tietokoneissa, älypuhelimissa, palvelimissa ja sulautetuissa järjestelmissä.

Vaikutus näkyy jo toimitusajoissa. DRAM-muistien hinnat jatkavat nousuaan tekoälykysynnän ja DDR4-tuotannon vähentämisen vuoksi. DDR4- ja LPDDR4-muistit ovat allokaatiossa, ja myös DDR5 toimitusajat pitenevät. NAND- ja eMMC-muisteissa suurikapasiteettisten ja autoteollisuuden tuotteiden toimitusajat voivat ylittää 30 viikkoa.

Ongelma ei rajoitu muisteihin. Mikroprosessoreiden ja mikro-ohjainten toimitusajat ovat Avnet Silican mukaan vähintään 26 viikkoa, ja sekä hinnat että toimitusajat ovat nousussa.

Ohjelmoitavissa logiikkapiireissä tilanne voi olla vielä hankalampi. Monien komponenttien toimitusaika on jo vuoden luokkaa, minkä vuoksi Avnet kehottaa asiakkaita ilmoittamaan tarpeensa toimittajille vuoden 2027 loppuun saakka.

Myös antureiden ja toimilaitteiden toimitusajat ovat vähintään 26 viikkoa. Avnet Silica varoittaa tässä tuoteryhmässä kapasiteettirajoituksista ja kehottaa suunnittelemaan komponenttitarpeet pitkälle eteenpäin.

Kasvu leviää samalla tekoälydatakeskuksista muille elektroniikan alueille. EMEA-alueella nopeimmin kasvavaksi sovellukseksi Avnet arvioi autojen HPC-järjestelmät. Niiden markkinan ennustetaan kasvavan keskimäärin 21,5 prosenttia vuodessa vuosina 2026–2029.

Avnet Silican mukaan puolijohdemarkkina on siirtymässä laajempaan elpymiseen, mutta kasvu painottuu edelleen tekoälyinfrastruktuuriin, muisteihin ja tehokkaaseen laskentaan. Samalla muistien saatavuuden odotetaan pysyvän keskeisenä toimitusketjun rajoitteena, vaikka valmistajat lisäävät kapasiteettia.