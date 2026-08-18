Tekoälyvahti estää liikesalaisuudet väärältä kielimallilta

Advania tuo yritysten kielimallien eteen tarkastuskerroksen, joka analysoi käyttäjän syötteen ja käsiteltävän datan ennen niiden lähettämistä tekoälymallille. – Ilman tällaista ratkaisua tekoäly on liiketoimintariski, Advania Finlandin toimitusjohtaja Janne Ahonen sanoo.

Uusi Advania ALT -alusta tunnistaa käyttäjän syötteestä ja käsiteltävästä datasta esimerkiksi henkilötietoja, taloustietoja, liikesalaisuuksia ja muuta arkaluonteista sisältöä. Lisäksi se arvioi sisällön merkitystä ja kontekstia.

Analyysin perusteella sisältö luokitellaan organisaation ennalta määrittelemien tietoturva- ja hallintapolitiikkojen mukaisesti. Näin esimerkiksi liikesalaisuuksia sisältävä pyyntö voidaan estää päätymästä julkiseen kielimallipalveluun ja ohjata ympäristöön, jossa kyseisen datan käsittely on sallittu.

– Alustan tarkoituksena on varmistaa, että organisaation määrittelemien luottamuksellisuus- ja tietosuojavaatimusten vastainen data ei päädy sellaisiin malleihin tai palveluihin, joita sille ei ole sallittu käyttää, Ahonen kertoo.

ALT toimii siten eräänlaisena välikerroksena käyttäjien ja kielimallien välillä. Sen kautta voidaan käyttää sekä julkisissa pilvipalveluissa toimivia kielimalleja että Advanian Pohjois-Euroopan datakeskuksissa paikallisesti ajettavia malleja.

Alusta tarjoaa keskitetyn pääsyn muun muassa OpenAI, Anthropicin Clauden, Googlen Geminin ja Mistralin malleihin. Se tukee sekä kaupallisia että avoimen lähdekoodin kielimalleja. Advanialle kyseessä on tässä vaiheessa noin yhdeksän miljoonan euron investointi.

Kriittiseen dataan liittyvät pyynnöt voidaan organisaation määrittelemien sääntöjen perusteella ohjata Advanian omaan datakeskukseen Pohjois-Euroopassa. Ratkaisulla Advania tavoittelee erityisesti organisaatioita, joilla on tiukkoja vaatimuksia datan sijainnille ja käsittelylle, kuten terveydenhuoltoa, finanssialaa ja kriittistä infrastruktuuria.

– Parhaita kielimalleja voi käyttää kuten ennenkin, mutta nyt käyttäjä voi turvallisin mielin viedä tekoälylle myös esimerkiksi firman tietoja, Advania Finlandin tekoälypalveluiden johtaja Markus Rautio sanoo.

Toinen ALT tavoite on tehdä tekoälyn kustannuksista nykyistä ennakoitavampia. Ratkaisu ei kuitenkaan ainakaan vielä valitse automaattisesti halvempaa tai kalliimpaa kielimallia käyttäjän kysymyksen vaativuuden perusteella.

Sen sijaan kustannusten hallinta perustuu dedikoituun laskentakapasiteettiin, jonka kustannukset tiedetään etukäteen. Tämä eroaa julkisista tekoälypalveluista, joissa laskutus voi perustua esimerkiksi käytettyjen tokenien määrään.

– Liiketoimintajohdolle iso asia on se, että nyt tekoälyn käyttökustannukset voi ennakoida ja hallita, Ahonen sanoo.

Advanian mukaan keskitetyn hallintakerroksen tarkoituksena on samalla vähentää tarvetta hallita erikseen eri tekoälypalveluiden käyttöoikeuksia ja asetuksia. ALT tulee saataville Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.