Pelkästään bensiinimoottorilla varustettujen autojen osuus maailman uusien autojen myynnistä on pudonnut ensimmäistä kertaa alle 50 prosentin. Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla niiden osuus jäi 49 prosenttiin, kun vielä vuonna 2021 bensiiniautot hallitsivat markkinoita 73 prosentin osuudella.
Japanilaisen talouslehti Nikkei Mobility Globalin aineistosta tekemän analyysin mukaan maailmassa myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20,25 miljoonaa pelkästään bensiinimoottorilla varustettua autoa. Määrä väheni kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta ja markkinaosuus kolmella prosenttiyksiköllä 49 prosenttiin. Luvuista on jätetty pois hybridit ja muut sähköistetyt autot sekä eräitä raskaita ajoneuvoja.
Kyseessä on historiallinen rajapyykki. Bensiiniautojen osuuden arvioidaan pudonneen nyt ensimmäistä kertaa alle puoleen maailman automyynnistä sen jälkeen, kun autot alkoivat yleistyä 1920-luvulla.
Muutos on ollut erityisen nopea viime vuosina. Vielä vuonna 2021 bensiiniautojen osuus uusien autojen myynnistä oli 73 prosenttia. Viidessä vuodessa osuudesta on siis kadonnut 24 prosenttiyksikköä. Kiinassa bensiiniautojen myynti väheni alkuvuonna 26 prosenttia ja Euroopassa 13 prosenttia.
Täyssähköautojen myynti kasvoi samaan aikaan 12 prosenttia 6,87 miljoonaan autoon. Niiden osuus maailman uusien autojen myynnistä nousi 17 prosenttiin.
Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Euroopassa sähköautojen myynti kasvoi 32 prosenttia 1,81 miljoonaan autoon. Kaakkois-Aasiassa kasvua kertyi peräti 81 prosenttia ja myynti nousi 350 000 autoon. Oseaniassa sähköautojen myynti yli kaksinkertaistui 110 000 autoon.
Kiinassa kehitys oli päinvastainen. Sähköautojen myynti laski kolme prosenttia 3,44 miljoonaan autoon, mutta maa vastasi edelleen noin puolesta koko maailman sähköautomyynnistä. Pohjois-Amerikassa sähköautojen myynti väheni 15 prosenttia.
Kiinan merkitys sähköistyvillä automarkkinoilla on vielä myyntilukuja suurempi. Kansainvälisen energiajärjestö IEA mukaan kiinalaisvalmistajat vastaavat noin 60 prosentista maailman sähköautojen ja ladattavien hybridien myynnistä. Yhdysvaltojen, Euroopan ja Kiinan ulkopuolisilla markkinoilla 55 prosenttia myydyistä sähköautoista ja ladattavista hybrideistä tuodaan Kiinasta.
Mobility Global arvioi täyssähköautojen osuuden maailman autotuotannosta ylittävän 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.