Auton rengas voi tulevaisuudessa kertoa ajonhallintajärjestelmille reaaliajassa, kuinka paljon pitoa tien ja renkaan välillä on käytettävissä. Polyn Technology on toimittanut ensimmäiset VibroSense TMS -piirinsä asiakkaiden testattaviksi. Yhtiön mukaan tekniikka lyhensi testissä jarrutusmatkaa märällä tiellä 12 prosenttia.
VibroSense perustuu renkaan värähtelyjen analysointiin. Renkaaseen sijoitettu kiihtyvyysanturi kerää värähtelydataa, jota Polynin neuromorfinen analoginen AI-piiri käsittelee paikallisesti. Näin järjestelmä pystyy arvioimaan renkaan ja tien välisen kitkan ilman, että raakadataa tarvitsee siirtää auton keskusyksikölle analysoitavaksi.
Tuloksena saadaan arvio suurimmasta käytettävissä olevasta kitkakertoimesta. Tieto välitetään langattomasti auton ohjausyksikölle, joka voi hyödyntää sitä esimerkiksi jarrutuksessa, ajonvakautuksessa, nelivedon ohjauksessa ja ADAS-toiminnoissa.
Oleellinen ero nykyisiin järjestelmiin on ajoitus. ABS- ja ajonvakautusjärjestelmät tunnistavat pidon heikkenemisen pyörän käyttäytymisestä, kun luistoa alkaa syntyä. VibroSense pyrkii arvioimaan käytettävissä olevan pidon jo ennen tätä renkaan värähtelyjen perusteella.
Polyn kertoo ulkopuolisen tahon testanneen järjestelmää märällä basaltilla 40 kilometrin tuntinopeudesta. VibroSensea käytettäessä auto pysähtyi 55,5 metrissä, kun vertailumittauksessa jarrutusmatka oli 63,2 metriä. Ero oli 12 prosenttia eli yli auton mitan verran. Yhtiö ei tiedotteessaan kerro testin suorittajaa tai tarkempia tietoja testijärjestelystä.
VibroSense on tarkoitus liittää renkaassa olevaan TPMS-anturimoduuliin. Eri rengastyypeille järjestelmä täytyy kalibroida erikseen, sillä niiden tuottamat värähtelysignaalit poikkeavat toisistaan.
Nyt toimitettavat piirit ovat suunnittelun arviointiin tarkoitettuja engineering-versioita. Polyn tavoittelee kaupallisen piirin saamista tuotantolinjalta vuoden 2027 puolivälissä, minkä jälkeen vuorossa on autoteollisuuden edellyttämä kvalifiointi.