National Instrumentsin nykyään omistavan Emersonin mukaan yhtiön testaukseen erikoistunut Nigel-tekoäly pystyy puristamaan noin 20 tunnin kehitystyön 20 minuuttiin. NI Connect 2026 -tapahtumassa esitelty demo kertoo samalla siitä, mihin testaus- ja mittausalan tekoälytyökalut ovat kehittymässä: yleisistä koodiavustajista kohti itse testausympäristön tuntevia työkaluja.
Emerson esitteli NI Connectissa testaustehtävän, jonka tekeminen oli yhtiön mukaan vienyt tavanomaisilla tekoälyyn perustuvilla koodaustyökaluilla noin 20 tuntia kahden viikon aikana. NI Nigel AI:n avulla sama työnkulku saatiin valmiiksi noin 20 minuutissa, ja tulos toimi yhtiön mukaan ensimmäisellä yrityksellä.
Luvut perustuvat Emersonin omaan demonstraatioon, joten kyse ei ole riippumattomasta suorituskykyvertailusta. Ero havainnollistaa kuitenkin yhtiön keskeistä argumenttia: tiettyyn suunnitteluympäristöön koulutetulla ja integroidulla tekoälyllä voi olla merkittävä etu yleiskäyttöisiin AI-koodaustyökaluihin verrattuna.
Nigel tuntee NI:n kehitysympäristöt, testauksen työnkulut, olemassa olevat testijärjestelmät ja niihin liittyvän datan. Tekoäly on integroitu suoraan NI:n ohjelmistoihin, ja se pystyy muun muassa tuottamaan LabVIEW-koodia sekä luomaan automaattisesti testisekvenssejä TestStand-ympäristöön.
Nigel on samalla kehittynyt neuvoja antavasta tekoälyavustajasta työkaluksi, joka pystyy tuottamaan osia varsinaisesta testisovelluksesta. Testi-insinööri säilyttää kuitenkin vastuun tekoälyn tuottaman ratkaisun tarkastamisesta, validoinnista ja käyttöönotosta.
Nyt Farnell kertoo laajentavansa uusimpien Nigel-toimintojen saatavuutta jakeluverkostonsa kautta. Näin Emersonin tekoälypohjaiset testaustyökalut tulevat aiempaa laajemmin NI-asiakkaiden saataville myös jakelijan kautta.