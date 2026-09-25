Matkapuhelinten ja muiden 4G- ja 5G-laitteiden SAR-säteilymittaukset voidaan nyt automatisoida aiempaa pidemmälle. Microwave Factory on integroinut Rohde & Schwarzin CMX500-radiotesterin Mateos-mittausohjelmistoonsa.
Uudessa ratkaisussa Mateos yhdistää Rohde & Schwarzin CMX500 5G One-Box -signalointitesterin SPEAGin cSAR3D-vektorimittausjärjestelmään. Koko mittausprosessia voidaan ohjata yhdestä käyttöliittymästä.
Aiemmin mittausta varten tarvittiin manuaalista yhteyden konfigurointia ja erillisiä asetuksia CMX500-testialustalla. Integraation ansiosta myös nämä vaiheet voidaan liittää automatisoituun mittausprosessiin, mikä lyhentää testien valmisteluaikaa.
Ratkaisu tukee 5G NR -laitteita sekä standalone- eli SA- että non-standalone- eli NSA-verkoissa sekä 4G:n LTE-laitteita.
SAR eli ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate) kuvaa sitä, kuinka paljon radiotaajuista energiaa ihmiskeho absorboi langattoman laitteen lähetyksestä. Mittauksilla varmistetaan, että esimerkiksi matkapuhelimet täyttävät ihmisaltistukselle asetetut raja-arvot.
Microwave Factory kertoo kehittäneensä CMX500-integraation asiakkaiden toiveesta. Rohde & Schwarz ja SPEAG ovat tehneet aiemminkin yhteistyötä automatisoidun 5G NR -SAR-testauksen kehittämisessä.