Euroopan pitkään kehitetty oma supertietokoneprosessori on valmis ensimmäiseen todelliseen tehtäväänsä. SiPearl on toimittanut ensimmäiset Rhea1-prosessorit Bullille, joka alkaa integroida niitä Euroopan ensimmäiseen exascale-luokan supertietokoneeseen Jupiteriin.
Rhea1:tä on kehitetty osana European Processor Initiative eli EPI-hanketta useiden vuosien ajan. Nyt ensimmäiset piirit ovat lähteneet SiPearlilta Bullille, joka rakentaa Jupiteria Jülichin supertietokonekeskukseen Saksaan.
Rhea1 tulee Jupiterin niin sanottuun Cluster Moduleen eli järjestelmän CPU-pohjaiseen osaan. Se täydentää GPU-kiihdyttimiin perustuvaa Booster-osaa ja on tarkoitettu erityisesti laskentaan, jossa tarvitaan suurta muistikaistanleveyttä ja tehokasta suurten tietomäärien käsittelyä.
Prosessorissa on 80 Arm Neoverse V1 -ydintä ja kaikkiaan 61 miljardia transistoria. Jokaisessa ytimessä on kaksi 256-bittistä SVE-vektoriyksikköä. Samaan koteloon on integroitu neljä HBM-muistipinoa ja neljä DDR5-muistiliitäntää.
SiPearl kutsuu Rhea1:tä monimutkaisimmaksi Euroopassa tähän mennessä suunnitelluksi palvelinprosessoriksi. Ensimmäiset suorituskykymittaukset ovat vielä käynnissä, mutta yhtiön mukaan tulokset ovat joissakin testeissä ylittäneet odotukset. Varsinaiset suorituskykyluvut on määrä julkaista myöhemmin syksyllä.
Rhea1 on samalla konkreettinen askel Euroopan pyrkimyksessä rakentaa omaa teknologiaa suurteholaskentaan. Prosessori on suunniteltu Euroopassa, ja Bull integroi sen eurooppalaiseen BullSequana XH3000 -alustaan. Jupiter-toimitus on samalla SiPearlin ensimmäinen Rhea1-tilaus ja tuo yhtiölle ensimmäiset merkittävät tulot prosessorista.
Jupiterista on tarkoitus tulla Euroopan ensimmäinen exascale-luokan supertietokone eli järjestelmä, jonka laskentateho ylittää yhden exaflopsin. EuroHPC JU:n hankkima järjestelmä asennetaan Forschungszentrum Jülichiin. SiPearlin mukaan Rhea1 tulee kaupallisesti saataville ennen vuoden loppua, ja seuraavan sukupolven Rhea2 on jo suunnitteilla Ranskan Alice Recoque -exascalejärjestelmään.
Euroopan oman prosessorin läpimurto ei kuitenkaan tarkoita, että eurooppalaiset supertietokoneet siirtyisivät nopeasti eurooppalaisiin piireihin. Hyvä esimerkki on Kajaaniin rakennettava LUMI-AI, jonka toimittaa niin ikään Bull. Vuonna 2027 käyttöön tuleva 387,8 miljoonan euron järjestelmä perustuu BullSequana XH3500 -arkkitehtuuriin, mutta sen laskentapiirit tulevat AMD:ltä. CPU-prosessoreina käytetään 256-ytimisiä kuudennen sukupolven AMD EPYC -piirejä ja tekoälylaskentaa kiihdyttävät AMD Instinct MI430X -grafiikkaprosessorit. LUMI-AI:n on määrä kymmenkertaistaa nykyisen LUMIn tekoälylaskennan kapasiteetti ja lähes kaksinkertaistaa perinteisen HPC-laskennan suorituskyky.