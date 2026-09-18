Pendulum Instruments on tuonut markkinoille PFA-127-analysaattorin, joka yhdistää mikroaaltosignaalien tehon ja taajuuden mittauksen samaan laitteeseen. Pulssitetuilla RF-signaaleilla laite mittaa rinnakkain myös pulssin leveyden ja toistovälin.
PFA-127 Power & Frequency Analyzer perustuu Pendulumin CNT-100-sarjan monikanavaisiin taajuusanalysaattoreihin. Uusi RF-tulo mahdollistaa tehon ja taajuuden aukottoman rinnakkaisen mittauksen.
Pulssitettujen signaalien tapauksessa samalla laitteella voidaan mitata neljää suuretta: tehoa, taajuutta, RF-pulssin leveyttä ja pulssien toistoväliä eli PRI:tä (Pulse Repetition Interval).
Perusversion RF-taajuusalue ulottuu 15 gigahertsiin. Kaistanleveys voidaan myöhemmin laajentaa ohjelmistolisenssillä 20 tai 27 gigahertsiin ilman laitteen vaihtamista.
Tehon mittausalue on –30...+30 dBm ja resoluutio 0,01 dB yhden mikrosekunnin mittausajalla. Laite pystyy mittaamaan taajuutta jopa 100 nanosekunnin RF-pulsseista. Näytteenottonopeus on enimmillään 20 miljoonaa taajuus- ja tehoarvoa sekunnissa. Jatkuvan CW-signaalin taajuus voidaan mitata jopa 13 numeron resoluutiolla yhden sekunnin mittausajalla.
Pendulumin mukaan PFA-127 voi korvata erillisen 27 gigahertsin mikroaaltotaajuuslaskurin ja huipputehomittarin. Lisäksi siinä ovat CNT-100-sarjasta periytyvät 400 megahertsin kantataajuuskanavat aikaväli- ja taajuusmittauksiin.
Laite on tarkoitettu muun muassa tutkien, mikroaaltokomponenttien ja langattomien tietoliikennejärjestelmien kehitykseen, tuotantotestaukseen ja kentällä olevien järjestelmien suorituskyvyn varmentamiseen. PFA-127 tukee jatkuvien CW-signaalien lisäksi moduloituja ja pulssitettuja RF-signaaleja.
PFA-127:n hinnat alkavat noin 10 500 eurosta. Pendulum esittelee laitteen European Microwave Week 2026 -tapahtumassa Lontoossa lokakuussa sekä Electronica-messuilla Münchenissä marraskuussa. Pendulumin testereitä myy Suomessa, Ruotsissa ja Virossa Testhouse Nordic.