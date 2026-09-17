Bluetoothin uusi tarkka etäisyysmittaus on tulossa myös pieniin ja edullisiin IoT-laitteisiin. Nordic Semiconductorin uusi nRF54LC10A tuo Bluetooth Channel Sounding -tekniikan erityisesti tageihin, seurantalaitteisiin ja yksinkertaisiin älykotisensoreihin.
Nordic Semiconductor laajentaa nRF54L-piirisarjaansa uudella nRF54LC10A-järjestelmäpiirillä. Kyseessä on sarjan pienin ja edulliseen päähän suunnattu moniprotokollapiiri, jonka yksi kiinnostavimmista ominaisuuksista on tuki Bluetooth Channel Soundingille.
Channel Sounding eli kanavankuulostelu mahdollistaa kahden Bluetooth-laitteen välisen etäisyyden mittaamisen radioyhteyden avulla. Tekniikan tarkoituksena on tarjota selvästi perinteistä Bluetooth-signaalin voimakkuuteen eli RSSI-arvoon perustuvaa paikannusta tarkempi ja luotettavampi etäisyystieto.
Nordic nostaa yhdeksi nRF54LC10A keskeiseksi käyttökohteeksi omaisuuden seurannassa käytettävät tagit ja trackerit. Uuden piirin myötä tarkka etäisyysmittaus voidaan tuoda myös kustannusherkkiin ja suurina määrinä valmistettaviin Bluetooth-laitteisiin.
Vain 1,9 × 2,3 millimetrin CSP-koteloon pakattu piiri tukee Bluetooth LE ja Channel Soundingin lisäksi Threadia, Zigbeetä ja Matteria. Siinä on 128 megahertsin Arm Cortex-M33 -ydin, RISC-V-apuprosessori, yhden megatavun haihtumaton muisti ja 192 kilotavua RAM-muistia.
Virrankulutus on vastaanotossa 4,0 milliampeeria ja lähetyksessä 5,8 milliampeeria nollan dBm lähetysteholla. Lepotilassa kulutus vaihtelee 0,5–1,6 mikroampeerin välillä. Piiri valmistetaan 22 nanometrin prosessilla.
NRF54LC10A soveltuu myös Thread- ja Zigbee-laitteisiin sekä yksinkertaisiin Matter-antureihin. Kotien keskittimissä ja Thread Border Router -laitteissa sitä voidaan käyttää erillisenä Thread-radioprosessorina isäntäprosessorin rinnalla.
Piirin sarjatuotannon on määrä alkaa vuoden 2027 toisella neljänneksellä ja kehityskorttien yleisen saatavuuden vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.