Nokia tuo tekoälyn ja reunalaskennan suoraan kaivoksiin, pelastusajoneuvoihin ja sotilaskäyttöön. Uusi Cognitive Operations -alusta yhdistää kriittiset tietoliikenneyhteydet, paikallisen laskennan ja operatiivisen tekoälyn samaan kentälle vietävään järjestelmään.
Alustan keskeinen osa on Cognitive Edge Node eli CEN, joka on vaativiin olosuhteisiin suunniteltu verkkopääte ja reunalaskentalaite. Sen sisäinen GPU-kiihdytetty laskenta mahdollistaa tekoälysovellusten ajamisen paikallisesti esimerkiksi ajoneuvossa tai syrjäisessä kohteessa.
Cognitive Operations tukee muun muassa tekoälyagentteja, reaaliaikaista videoanalytiikkaa, ennakoivaa kunnossapitoa ja 3D-digitaalista kaksosta. Paikallisen laskennan ansiosta esimerkiksi kamerakuvaa voidaan analysoida jo kentällä ilman, että kaikki data täytyy siirtää pilveen käsiteltäväksi.
Pelastus- ja turvallisuuskäytössä Nokia kutsuu ratkaisua Vehicle as a Node -malliksi. CEN-päätteellä varustetut poliisiautot, paloautot ja ambulanssit voivat muodostaa tapahtumapaikalle hajautetun verkon ja jakaa yhteistä reaaliaikaista tilannekuvaa. Yhteydet voidaan muodostaa 5G:n, Wi-Fin ja satelliittiverkkojen kautta.
Vastaavaa mallia Nokia tarjoaa puolustukseen, jossa ajoneuvot ja muut kenttäyksiköt toimivat turvallisen hajautetun verkon solmuina. Paikallinen tekoäly voi käsitellä sensoridataa, analysoida videokuvaa ja tunnistaa uhkia ilman jatkuvaa yhteyttä keskitettyyn laskentaan.
Kolmas ensimmäisen vaiheen kohde on kaivosteollisuus. Siellä Cognitive Operations yhdistää kentän tietoliikenteen ja tekoälyn esimerkiksi turvallisuuden valvontaan, laitteiden kunnon seurantaan ja käyttökatkosten vähentämiseen.
Nokia tarjoaa järjestelmää sekä asiakkaan omassa infrastruktuurissa ajettavana ratkaisuna että Microsoft Azure Marketplacen kautta. Verkkotekniikassa Nokia tekee yhteistyötä Rajantin kanssa, jonka InstaMesh-teknologia on integroitu CEN-päätteeseen.