Kuljettajan ja matkustajien valvontakamerat ovat leviämässä premium-autoista tavallisiin automalleihin. STMicroelectronics yrittää vauhdittaa kehitystä uudella infrapunakuvakennolla, jonka parempi herkkyys mahdollistaa halvemman optiikan ja yksinkertaisemman kameramoduulin.
ST:n uusi SafeSense VD56GA on 1,1 megapikselin CMOS-kuvakenno, joka on suunniteltu auton sisätilojen kuljettajan- ja matkustajavalvontaan. Yhtiön mukaan tavoitteena on ennen kaikkea alentaa koko kamerajärjestelmän kustannuksia niin, että tekniikkaa voidaan käyttää suurten volyymien automalleissa.
Kenno perustuu ST:n uuteen DeepNIR-pikselirakenteeseen, joka on optimoitu infrapunakuvaukseen. Edelliseen sukupolveen verrattuna infrapuna-alueen kvanttihyötysuhde on lähes 60 prosenttia parempi. Myös kuvan terävyyttä on saatu parannettua 35 prosenttia.
Parempi herkkyys vaikuttaa myös kennon ympärille tarvittavaan elektroniikkaan ja optiikkaan. ST mukaan VD56GA kanssa voidaan käyttää edullisempaa optiikkaa, yksinkertaisempaa infrapunavalaistusta ja vähemmän vaativaa optista suodatusta. Kenno sisältää lisäksi kuvankäsittelytoimintoja, joten erillistä kuvankäsittelypiiriä ei välttämättä tarvita.
Integroituja toimintoja ovat muun muassa kuvan peilaus ja rajaus, pimeäkalibrointi, automaattinen valotus sekä piecewise-linear-käsittely. Kenno tukee sekä RAW- että YUV-kuvaformaatteja.
VD56GA kotelo on kooltaan 3,7 × 3,2 millimetriä. Pieni koko helpottaa kameran sijoittamista esimerkiksi kojelautaan tai näytön yhteyteen. ST nostaa yhtenä käyttökohteena esiin näytön alle sijoitettavat kamerat, joissa infrapunaherkkyydestä on erityistä hyötyä.