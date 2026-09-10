Apple on esitellyt uuden A20 Pro -prosessorin, joka valmistetaan 2 nanometrin prosessilla. Uusiin iPhone 18 Pro -malleihin tuleva piiri on ensimmäinen 2 nanometrin valmistustekniikkaan perustuva älypuhelinprosessori.
A20 Pro perustuu kokonaan uuteen arkkitehtuuriin. Sen suoritinosa sisältää kuusi ydintä, joista kaksi on uusia suorituskyky- eli superytimiä ja neljä energiatehokkaita ytimiä. Applen mukaan uudet superytimet ovat jopa 20 prosenttia aiempaa nopeampia ja samalla nopeimmat missään älypuhelimessa käytetyt suoritinytimet.
Myös grafiikkaosa on uudistettu. A20 Pron GPU:ssa on seitsemän ydintä, ja Apple lupaa sille jopa 40 prosenttia enemmän grafiikkasuorituskykyä. Samalla muistikaistaa on kasvatettu.
Tekoälylaskentaa varten GPU-ytimiin on integroitu uusia neurokiihdyttimiä. Niiden FP8-laskennan suorituskyky on kaksinkertainen edelliseen sukupolveen verrattuna. Ratkaisulla Apple tähtää erityisesti suurten kielimallien ja muiden AI-mallien ajamiseen paikallisesti puhelimessa.
A20 Prossa on lisäksi erillinen 32-ytiminen Neural Engine. Sen laskentateho on Applen mukaan kaksinkertaistunut edeltäjään verrattuna, ja se tukee nyt myös 8-bittistä liukulukulaskentaa. Apple kuvailee A20 Prota tehokkaimmaksi piiriksi, jonka se on kehittänyt vaativien AI-mallien paikalliseen suorittamiseen.
Uusi valmistusprosessi ei yksin ratkaise suorituskyvyn kasvattamista, sillä älypuhelimessa rajaksi tulee nopeasti lämmön poistaminen. Apple onkin uudistanut myös piirin koteloinnin. M-sarjan Mac-prosessoreista vaikutteita saanut rakenne yhdistää piirin ja muistin aiempaa suoremmin iPhone 18 Pron höyrykammiojäähdytykseen.
Applen mukaan uusi jäähdytys ja A20 Pro mahdollistavat iPhone 18 Prossa jopa 40 prosenttia paremman jatkuvan suorituskyvyn A19 Pro -piiriin verrattuna. A18 Prohon verrattuna jatkuvan suorituskyvyn kerrotaan kaksinkertaistuneen.