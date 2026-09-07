Satelliittiyhteydet ovat tulossa nopeasti osaksi autojen tietoliikennettä. Omdian ennusteen mukaan satelliitti-IoT-yhteydellä varustettujen ajoneuvojen määrä kasvaa vuoden 2023 vain 11 000 autosta yli 112 miljoonaan vuoteen 2035 mennessä.
Kasvu tarkoittaisi peräti 115 prosentin vuotuista kasvuvauhtia. Satelliittiyhteydestä on samalla tulossa ylivoimaisesti suurin yksittäinen satelliitti-IoT:n sovellusalue.
Omdian mukaan kehitystä ajaa ajatus niin sanotusta network of networks -verkosta. Auto käyttää normaalisti maanpäällistä mobiiliverkkoa, mutta voi vaihtaa satelliittiverkkoon alueilla, joilla mobiiliverkon peitto puuttuu.
Ratkaisuja testaavat ja ottavat käyttöön jo muun muassa Geely, Tesla, BMW ja Stellantis. Tavoitteena on tehdä auton verkkoyhteydestä käytännössä katkeamaton riippumatta siitä, missä ajoneuvo liikkuu.
Koko satelliitti-IoT-markkina kasvaa Omdian ennusteessa 7,7 miljoonasta yhteydestä vuonna 2023 noin 198 miljoonaan vuonna 2035. Keskimääräinen vuosikasvu on 31 prosenttia.
Erityisen nopeasti kasvavat matalalla kiertoradalla toimiviin LEO-satelliitteihin perustuvat yhteydet. Omdia ennustaa niille 88,6 prosentin vuotuista kasvua. Perinteisten geostationaaristen GEO-satelliittien IoT-yhteydet kasvavat selvästi hitaammin, 7,3 prosenttia vuodessa.
Satelliitti-IoT:n kasvua vauhdittavat satelliittien määrän lisääntyminen, suurempi kapasiteetti ja alenevat yhteyskustannukset. Autojen lisäksi Omdia odottaa satelliittiyhteyksien yleistyvän muun muassa energiassa, logistiikassa, maataloudessa ja ympäristön seurannassa.