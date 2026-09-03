VTT:ltä ponnistanut suomalainen startup S-Transistors kehittää suprajohtavaa transistoria, jonka avulla kvanttitietokoneiden ohjauselektroniikkaa voidaan siirtää lähemmäs itse kvanttiprosessoria. Yhtiö keräsi teknologian kehittämiseen 2,6 miljoonan euron siemenrahoituksen.
Suprajohtavien kvanttitietokoneiden kasvattamista rajoittaa tällä hetkellä muun muassa ohjauselektroniikka. Kutakin kubittia varten tarvitaan useita kaapeleita, jotka kulkevat erittäin kylmässä kryostaatissa toimivalta kvanttiprosessorilta huoneenlämpöiseen ohjauselektroniikkaan. Kubittimäärän kasvaessa myös kaapeloinnista ja lämpökuormasta tulee yhä suurempi ongelma.
S-Transistors pyrkii ratkaisemaan tämän tuomalla transistoripohjaista elektroniikkaa kryogeeniseen ympäristöön aivan QPU:n lähelle. Yhtiön mukaan sen suprajohtavissa transistoreissa yhdistyvät transistorin kytkentäominaisuudet ja suprajohtavuuden erittäin pieni tehohäviö.
Tavoitteena on rakentaa lopulta eräänlainen kvanttiemolevy, jonka kautta suuria määriä kubitteja voidaan ohjata ja liittää muuhun järjestelmään ilman nykyistä massiivista kaapelointia.
Ensimmäiseksi tuotteeksi S-Transistors kehittää suprajohtaviin transistoreihin perustuvaa multiplekseriä. Se voidaan liittää nykyisiin kryogeenisiin kvanttikoneisiin, ja ensimmäisiä toimituksia asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tavoitellaan jo yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana.
Yhtiö korostaa myös valmistettavuutta. Sen mukaan transistoriteknologia on yhteensopiva CMOS-valimoiden prosessien kanssa, mikä mahdollistaisi komponenttien valmistamisen myöhemmin suurina määrinä.
S-Transistors keräsi ensimmäisellä siemenrahoituskierroksellaan 2,6 miljoonaa euroa. Kierrosta johti Lifeline Ventures. Rahoilla yhtiö aikoo kehittää kryogeenisen signaalinkäsittelyn prototyyppejä, perustaa oman kryogeenisen laboratorion ja rakentaa pilottituotantolinjan.
Pidemmällä aikavälillä S-Transistors näkee suprajohtaville transistoreille käyttöä myös erittäin energiatehokkaassa tekoälyraudassa. Ensimmäinen kaupallinen kohde on kuitenkin kvanttitietokoneiden ohjaus- ja I/O-elektroniikka.
Kuvassa S-Transistorsin toimitusjohtaja Heorhii Bohuslavskyi, teknologiajohtaja Andrey Generalov ja johtava tutkija Markus Lehtisalo. Neuvonantajiin kuuluu myös suomalaisen kvanttiteknologian guru Mikko Möttönen, joka on perustanut niin IQM:n kuin QMillinkin.