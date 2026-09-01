Norjalainen Sensibel on esitellyt optiseen MEMS-tekniikkaan perustuvan SBM140B-mikrofonin, jonka dynamiikka yltää 136 desibeliin. Valmistajan mukaan vastaavaan suorituskykyyn ei päästä perinteisillä kapasitiivisilla MEMS-mikrofoneilla.
SBM140B:n signaali-kohinasuhde on 84 dBA ja akustinen ylikuormitusraja eli AOP 146 dB SPL. Mikrofonin ekvivalentti tulokohina on vain 10 dBA. Näistä ominaisuuksista muodostuu 136 desibelin dynamiikka-alue.
Poikkeuksellinen suorituskyky perustuu Sensibelin kehittämään optiseen MEMS-rakenteeseen. Tavallisissa MEMS-mikrofoneissa äänen liikuttaman kalvon liike havaitaan kapasitiivisesti. Sensibel mittaa kalvon siirtymää optisesti.
Tekniikan ansiosta sama mikrofoni pystyy tallentamaan sekä erittäin hiljaisia ääniä että erittäin korkeita äänenpainetasoja ilman leikkautumista tai kompressiota. Valmistajan mukaan tämä erottaa ratkaisun kapasitiivisista MEMS-mikrofoneista erityisesti sovelluksissa, joissa äänenvoimakkuus vaihtelee suuresti.
– SBM140B saavuttaa poikkeuksellisen alhaisen 10 dBA:n tulokohinan ja pystyy samalla käsittelemään erittäin korkeita äänenpainetasoja ilman leikkautumista tai kompressiota, sanoo yhtiön perustajiin kuuluva ja tuotekehitystä johtava Jakob Vennerød.
Suuri dynamiikka on tärkeää esimerkiksi mikrofoniryhmissä ja keilanmuodostuksessa, joissa useiden mikrofonien signaaleista määritetään äänen tulosuuntaa. Sensibel nostaa käyttökohteiksi muun muassa akustiset kamerat, humanoidirobotit, droonien akustisen tunnistamisen sekä mittaus- ja instrumentointijärjestelmät.
Parempi signaali hyödyttää myös tekoälyyn perustuvaa äänen analysointia. Pieni pohjakohina auttaa erottamaan heikkoja ja kaukaisia ääniä, samalla kun korkea ylikuormitusraja mahdollistaa voimakkaiden äänten käsittelyn samalla mikrofonilla.
SBM140B:stä on jo toimitettu näytteitä valituille asiakkaille. sensiBel aikoo aloittaa mikrofonin sarjatuotannon vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.
Yhtiön nykyinen SBM100B-malli yltää 80 dBA:n signaali-kohinasuhteeseen ja 132 desibelin dynamiikkaan. Senkin akustinen ylikuormitusraja on 146 dB SPL.