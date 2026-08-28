Nvidia on amerikkalaistietojen mukaan ostamassa Hugging Facen 12,9 miljardilla dollarilla. Jos kauppa toteutuu, Nvidia saa haltuunsa yhden avoimen tekoälyn tärkeimmistä jakelu- ja kehitysalustoista.
Kaupasta kertoi The Information, jonka mukaan osapuolet ovat päässeet sopimukseen. Nvidia tai Hugging Face eivät kuitenkaan ole vielä vahvistaneet yrityskauppaa julkisesti.
Hugging Face tunnetaan erityisesti alustasta, jonka kautta kehittäjät julkaisevat, jakavat ja ottavat käyttöön tekoälymalleja, datasettejä ja ohjelmistotyökaluja. Sitä on usein verrattu tekoälymallien GitHubiin.
Alustalla jaetaan esimerkiksi suuria kielimalleja, kuvamalleja sekä puheeseen ja koneoppimiseen tarkoitettuja malleja. Hugging Face ei siis ole yhden oman LLM-mallin varaan rakennettu yhtiö, vaan keskeinen infrastruktuuri avoimelle tekoälykehitykselle.
Nvidialle kauppa olisi strategisesti merkittävä. Yhtiö hallitsee jo suurta osaa tekoälylaskennan laitteistomarkkinoista GPU-kiihdyttimillään, ja CUDA-ohjelmistoalusta sitoo suuren osan AI-kehityksestä Nvidian ekosysteemiin. Hugging Facen kautta Nvidia pääsisi lähemmäksi myös sitä vaihetta, jossa kehittäjät valitsevat, jakavat ja ottavat käyttöön tekoälymalleja.
Raportoitu 12,9 miljardin dollarin hinta on korkea suhteessa Hugging Facen nykyiseen liiketoimintaan. The Informationin mukaan yhtiön vuositasolle laskettu liikevaihto on noin 150 miljoonaa dollaria.
Hugging Facen arvostus oli vielä vuonna 2023 noin 4,5 miljardia dollaria, kun yhtiö keräsi 235 miljoonan dollarin rahoituskierroksen. Nvidia oli jo tuolloin yksi sijoittajista yhdessä muun muassa Googlen ja Salesforcen kanssa.
Jos kauppa vahvistuu, Nvidia ei ostaisi vain tekoälyohjelmistoja. Se saisi samalla huomattavan aseman avoimien tekoälymallien jakelussa ja kehittäjäekosysteemissä juuri aikana, jolloin OpenAI ja Anthropic pyrkivät päinvastaiseen suuntaan eli rakentamaan omaa laskentainfrastruktuuria ja omia piirejä.
Nvidialle ei tieytsti ole puutetta ”pikkurahasta. Tilivuotensa toisella neljänneksellä yhtiön ilmoittama liikevaihto oli 96,2 miljardia dollaria eli yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna. Sen nettotulos kasvoi 59,7 miljardiin dollariin eli yli kaksinkertaiseksi viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.