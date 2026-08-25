Insta alkaa valmistaa pieniä sotilasdrooneja sarjatuotantona

Teknologiayhtiö Insta ryhtyy valmistamaan Suomessa pieniä sotilasdrooneja Puolustusvoimille. Monivuotisen sopimuksen arvo on optioineen 14 miljoonaa euroa, ja ensimmäiset laitteet on jo toimitettu.

Kyse on 7- ja 10-tuumaisista yhden henkilön etäohjaamista FPV-drooneista, jotka Insta suunnittelee, testaa ja valmistaa Suomessa. Puolustusvoimat on testannut ja hyväksynyt laitteet, ja niitä käytetään asevelvollisten koulutuksessa.

Hankinnan myötä Maavoimat laajentaa aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutuksen kaikkiin joukko-osastoihinsa. FPV eli first person view tarkoittaa droonia, jonka kamerakuva välitetään reaaliajassa lennättäjälle.

Pienten FPV-droonien merkitys sodankäynnissä on kasvanut nopeasti erityisesti Ukrainan sodan kokemusten myötä. Verrattuna suuriin sotilasdrooneihin ne ovat yksinkertaisia ja edullisia, minkä vuoksi niitä voidaan käyttää suuria määriä esimerkiksi tiedusteluun ja aseistettuina iskuihin.

Installe droonit eivät sinänsä ole uusi alue. Yhtiöllä on ennestään osaamista miehittämättömistä ja autonomisista järjestelmistä, turvallisesta tiedonsiirrosta ja johtamisjärjestelmistä. Uutta sopimuksessa on ennen kaikkea pienten FPV-droonien kotimainen valmistus Puolustusvoimille merkittävässä mittakaavassa.

Instan mukaan droonien modulaarinen rakenne mahdollistaa erilaisten tehtäväkohtaisten hyötykuormien käytön. Yhtiö ei myöskään tarkastele droonia pelkkänä ilma-aluksena, vaan kokonaisuutena, johon kuuluvat ohjaus, tiedonsiirto, tilannekuva, hyötykuormat, koulutus ja ylläpito.

– Nykyaikainen toimintaympäristö edellyttää nopeasti mukautuvia, luotettavia ja skaalautuvia ratkaisuja sekä teknologia- ja järjestelmäkehityksen osaamista. Kehitystyössä on hyödynnetty myös kansainvälisiä oppeja muuttuneesta turvallisuusympäristöstä ja droonien käytöstä osana nykyaikaista taistelukenttää, Instan myynti-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuure Lehtoranta sanoo.

Puolustusvoimien näkökulmasta kotimaisella valmistuksella on myös huoltovarmuusmerkitys.

– Kotimainen droonituotanto vahvistaa huoltovarmuutta ja tukee Puolustusvoimien operatiivista valmiutta, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo toteaa.

Insta on Puolustusvoimien strateginen kumppani, ja yhtiö on toimittanut puolustushallinnolle teknologiaa jo vuosikymmenten ajan.