500 euron puhelin nuoren testissä – tehot eivät ratkaise kaikkea

Realme yrittää ottaa Suomessa OnePlussalta vapautunutta paikkaa hyvän hinta-laatusuhteen puhelimena. Realme 16 Pro+ 5G perusteella yritys onnistuu siinä varsin hyvin. Kun puhelimen antoi 14-vuotiaan aktiivikäyttäjän testiin, tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat aivan muut asiat kuin suorituskykytestien pisteet.

Realme palasi Suomen markkinoille alkukesästä ja toi kerralla myyntiin viisi puhelinta. Realme 16 Pro+ 5G sijoittuu malliston ylempään keskihintaluokkaan, jossa kilpailu on erittäin kovaa. Puhelimen hinta on painunut kaupoissa jo noin 500 euron tasolle.

Realmen asema Suomessa on tavallista kiinnostavampi, sillä se yrittää käytännössä täyttää OnePlussalta jäänyttä tilaa. Brändeillä on myös yhteiset juuret: sekä Realme että OnePlus kuuluvat Oppon ympärille rakentuneeseen puhelinperheeseen. Realme 16 Pro+ onkin paljon sellaista, mikä teki OnePlussasta aikanaan Suomessa suositun. Kohtuullisella hinnalla tarjotaan ominaisuuksia, joita on totuttu näkemään kalliimmissa malleissa.

Mutta miltä tällainen puhelin näyttää käyttäjälle, jota eivät ensimmäiseksi kiinnosta järjestelmäpiirin nimi tai suorituskykymittausten tulokset? Annoimme Realme 16 Pro+ 5G 14-vuotiaan testaajan käyttöön. Ensimmäisenä huomio kiinnittyi näyttöön.

– Minun mielestäni paras asia puhelimessa on sen iso, kirkas ja värikäs näyttö. Se toimii hyvin pelaamiseen, testaaja arvioi.

Kyseessä on 6,8-tuumainen AMOLED-näyttö, jonka tarkkuus on 2800 × 1280 pikseliä ja virkistystaajuus parhaimmillaan 144 hertsiä. Paperilla luvut ovat vaikuttavia, mutta nuoren käyttäjän näkökulmasta olennaisempaa on yksinkertaisesti se, että pelit ja videot näyttävät hyviltä.

Pelaamiseen riittää vähempikin teho

Realme 16 Pro+ perustuu Qualcommin Snapdragon 7 Gen 4 -järjestelmäpiiriin. Se ei ole tämän hintaluokan tehokkaimpia vaihtoehtoja. Markkinoilta löytyy samalla rahalla puhelimia, jotka päihittävät Realmen selvästi suorituskykytesteissä.

14-vuotiaan käytössä tällä ei kuitenkaan näyttänyt olevan kovin suurta merkitystä.

Puhelimella pelaaminen sujui hyvin, 5G-yhteys toimi nopeasti eikä testaaja havainnut häiritsevää lagaamista. Myös lämpenemättömyys sai kiitosta.

Kokemus kertoo samalla jotain keskihintaluokan puhelimista vuonna 2026. Suorituskykymittausten erot voivat olla suuria, vaikka tavallisessa käytössä niitä on vaikeampi havaita. Jos pelit pyörivät riittävän sulavasti ja käyttöliittymä reagoi nopeasti, tehokkaammasta piiristä ei välttämättä ole nuorelle käyttäjälle vastaavaa käytännön hyötyä.

Kameraan pitää saada kunnon zoom

Toinen testaajan nopeasti esiin nostama ominaisuus oli kamera.

– Kamera on erittäin tarkka ja siinä on pitkä zoom.

Realme onkin panostanut 16 Pro+ poikkeuksellisen paljon kameroihin. Pääkameran tarkkuus on 200 megapikseliä, ja sen rinnalla on 50 megapikselin periskooppitele, joka tarjoaa 3,5-kertaisen optisen zoomin. Digitaalista zoomia voi venyttää huomattavasti pidemmälle.

Kamerakokonaisuudessa on kuitenkin kompromissinsa. Kahdeksan megapikselin ultralaajakulmakamera jää selvästi pää- ja telekameran jälkeen.

Keinonahka on yllättävän hyvä ratkaisu

Myös puhelimen rakenne sai nuorelta testaajalta kiitosta. Erityisesti kullanvärisen mallin keinonahkaa muistuttava takapinta osoittautuu käytännössä onnistuneeksi ratkaisuksi.

Se ei ole pelkkä design-yksityiskohta. Pehmeä teksturoitu pinta tekee suuresta puhelimesta vähemmän liukkaan ja samalla siihen ei jää sormenjälkiä samalla tavalla kuin kiiltävään lasipintaan. Testaajan mukaan puhelimen takaosa yksinkertaisesti ”tuntuu hyvältä eikä ole liukas”.

Realme on onnistunut tekemään materiaalivalinnasta ominaisuuden, jolla puhelin myös erottuu lukemattomista samannäköisistä kilpailijoista.

Iso akku kestää nuorenkin käytössä

Puhelimessa on 7000 milliampeeritunnin akku, mikä on edelleen suuri kapasiteetti tämän kokoisessa laitteessa. Testaajan mukaan akku kestää helposti päivän myös aktiivisessa käytössä.

Lataus ei hänen kokemuksensa mukaan tuntunut erityisen nopealta vaan pikemminkin keskivauhtiselta. Teknisesti puhelin tukee 80 watin pikalatausta, jolla suuren akun lataaminen tyhjästä täyteen vie noin tunnin.

Tässäkin käyttökokemus on kiinnostavampi kuin pelkkä wattimäärä. Nuorelle käyttäjälle olennaisempaa on, tarvitseeko puhelinta päivän aikana metsästää laturiin. Realmen kanssa ei tarvitse.

OnePlussan jättämälle paikalle on tulija

Realme 16 Pro+ ei voita keskihintaluokan kilpailua raakateholla. Eikä sen ehkä tarvitsekaan.

14-vuotiaan testissä kärkeen nousivat suuri ja kirkas näyttö, sujuva pelaaminen, toimiva 5G, hyvä kamera zoomeineen, pitkä akunkesto sekä käteen miellyttävä ja pitävä takapinta. Ne ovat ominaisuuksia, jotka huomaa joka päivä ilman yhtäkään benchmark-testiä.

Juuri tässä Realmen yritys ottaa OnePlussan paikka Suomessa näyttää varsin uskottavalta. Realme 16 Pro+ tarjoaa riittävästi suorituskykyä, mutta käyttää osan hinnastaan ominaisuuksiin, jotka näkyvät ja tuntuvat käyttäjälle konkreettisemmin.

Noin 500 eurolla se alkaa olla varsin vahva kokonaisuus – ja nuoren käyttäjän testissä kävi samalla ilmi, ettei paras puhelin välttämättä ole se, jossa on tehokkain piiri.