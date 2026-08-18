Kondensaattorista tuli kriittinen komponentti

Tekoälypalvelimien voimakas kysyntä on muuttanut osan aiemmin helposti saatavista kondensaattoreista kriittisiksi komponenteiksi. Ruotsalaisen komponenttimyyjän J2 Sourcingin mukaan suurikapasitanssisten MLCC-kondensaattorien toimitusajat ovat venyneet pahimmillaan jopa 40 viikkoon.

J2 Sourcing arvioi, että tekoälypalvelimissa käytettävien suurikapasitanssisten MLCC-kondensaattorien tyypilliset toimitusajat ovat nyt 20–26 viikkoa. Kaikkein vaikeimmin saatavissa GPU- ja HBM-piirien käyttöjännitteitä suodattavat komponentit voivat joutua odottamaan 26–40 viikkoa. Vielä vuoden 2025 alkupuolella vastaavat toimitusajat olivat 8–10 viikkoa.

Pula ei koske kaikkia keraamisia monikerroskondensaattoreita. Erityisen tiukassa ovat 10–100 mikrofaradin komponentit, joiden käyttöjännite on 2,5–16 volttia ja kotelokoko 0402, 0201 tai 01005. Niitä käytetään suoraan GPU- ja HBM-piirien lähellä käyttöjännitteen stabilointiin.

Saatavuus on kiristynyt myös palvelimien 12–48 voltin syöttölinjoissa käytettävissä 1–22 mikrofaradin MLCC-komponenteissa sekä 1–2 kilovoltin suurjännitekondensaattoreissa, joita tarvitaan esimerkiksi 800 voltin ajoneuvojärjestelmissä. Tavallisia keskitason MLCC-komponentteja on J2 Sourcingin mukaan edelleen saatavilla useilta valmistajilta.

Hintakehitys kertoo samasta muutoksesta. J2 Sourcingin kokoamien markkinatietojen mukaan niukimpien tekoälypalvelimiin tarkoitettujen suurikapasitanssisten MLCC-komponenttien spot-hinnat ovat nousseet 50–60 prosenttia. Laajemmin tekoäly- ja autoteollisuuteen menevien MLCC-komponenttien listahinnat ovat nousseet noin 15–35 prosenttia.

Yageo nosti lisäksi kondensaattoriensa listahintoja noin 50 prosenttia heinäkuun alussa. Korotus koski MLCC-komponenttien lisäksi muun muassa alumiinielektrolyytti-, tantaali- ja kalvokondensaattoreita.

Taustalla on tekoälykiihdyttimien suuri tehontarve. J2 Sourcing viittaa alan arvioihin, joiden mukaan yhdessä tehokkaassa AI-palvelimessa voi olla 2 000–5 000 MLCC-kondensaattoria. Suuri osa niistä sijoitetaan kiihdytinkortille mahdollisimman lähelle prosessoreita tasaamaan nopeasti muuttuvaa virrankulutusta. J2 Sourcing huomauttaa, että määrä on alan arvio eikä valmistajien julkaisema luku.

Tilannetta vaikeuttaa markkinoiden keskittyminen. J2 Sourcingin siteeraaman arvion mukaan Murata ja Samsung Electro-Mechanics hallitsevat yhdessä noin 84 prosenttia suurikapasitanssisten, aivan prosessorien lähellä käytettävien MLCC-komponenttien markkinasta. Jos niiden kapasiteetti on täynnä, vaihtoehtoisia toimittajia on vähän.

Muutos näkyy myös komponenttien hankintastrategiassa. Tavallisia MLCC-kondensaattoreita on perinteisesti pidetty halpoina peruskomponentteina, joita voidaan hankkia juuri ennen tuotantoa. J2 Sourcingin mukaan suurikapasitanssiset ja suurjännitteiset MLCC pitäisi nyt käsitellä samalla tavoin kuin kriittisiä mikro-ohjaimia tai prosessoreita: niille tarvitaan pidempiä ennusteita, toimitussopimuksia ja varmuusvarastoja.

J2 Sourcing ei odota tilanteen helpottavan nopeasti. Sen kokoamien markkina-arvioiden perusteella passiivikomponenttien saatavuuspaine voi jatkua ainakin vuoteen 2027 saakka, kun valmistajat lisäävät kapasiteettia ja uusia tuotantolinjoja hyväksytään vaativimpiin käyttökohteisiin.

J2 Sourcing on Malmössä toimiva komponenttikauppias, joten sen arviot perustuvat osin omaan kaupankäyntiin ja komponenttien välitysmarkkinaan. Yhtiö viittaa katsauksessaan myös useiden valmistajien ja markkinaseurantayhtiöiden tietoihin.