AI-datakeskusten kasvavat datamäärät pakottavat siirtämään yhä enemmän liikennettä sähköisistä yhteyksistä optisiin linkkeihin. Sveitsiläinen Enlightra kehittää tähän micro comb- eli mikrokampatekniikkaa, jossa yhdestä laserista muodostetaan jopa 32 erillistä optista kanavaa.
Perinteisessä optisessa tiedonsiirrossa eri aallonpituuskanavat voidaan tuottaa erillisillä lasereilla. Enlightran optiseen taajuuskampaan perustuva ratkaisu tuottaa yhdestä laserlähteestä useita tarkasti toisistaan erotettuja aallonpituuksia.
Yhtiön kehittämät laserit tuottavat 8–32 optista linjaa, joiden välinen taajuusero on 100–800 gigahertsiä. Teho kanavaa kohti ylittää 7 dBm. Tekniikka kattaa sekä dataliikenteessä käytettävän O-kaistan että tietoliikenteen C-kaistan.
Tavoitteena on skaalata AI-datakeskusten optisia yhteyksiä ilman, että jokaista tiedonsiirtokanavaa varten tarvitaan oma laser.
Mikrokampalaserin toteuttaminen asettaa kuitenkin tiukat vaatimukset mittaukselle. Kanavien määrän lisäksi pitää pystyä tarkistamaan niiden taajuusväli, teho, kanavien välinen tehovaihtelu sekä optinen signaali-kohinasuhde.
Enlightra käyttää kehitystyössään Yokogawan AQ6370E-spektrianalysaattoria. Sen 0,02 nanometrin resoluutio erottaa lähekkäiset linjat toisistaan, ja yli 70 desibelin lähidynamiikka mahdollistaa myös kanavien välisen kohinatason mittaamisen.
Mittausnopeudella on Enlightralle tavallista suurempi merkitys, sillä kehitystyössä karakterisoidaan tuhansia fotoniikkapiirejä.
Enlightra tähtää mikrocomb-tekniikallaan seuraavan sukupolven AI-datakeskusten nopeisiin optisiin yhteyksiin, joissa tarvitaan yhä enemmän rinnakkaisia aallonpituuskanavia mahdollisimman pienellä tehonkulutuksella ja komponenttimäärällä.