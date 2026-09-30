AI-agentti rakentaa pian testin testaajan puolesta

Testausinsinöörin työ on siirtymässä uuteen vaiheeseen. Emersonin vision mukaan insinööri kertoo tulevaisuudessa tekoälylle, mitä pitää testata, ja AI-agentti rakentaa sen perusteella testausratkaisun. Ensimmäisiä Nigel Agent -toimintoja on tarkoitus nähdä jo ensi vuonna.

Emersonin testaus- ja mittausliiketoiminnan teknologiasta ja tekoälystä vastaavan Rudy Senguptan mukaan testauksen vaatimukset kasvavat jatkuvasti, kun testattavista laitteista ja järjestelmistä tulee yhä monimutkaisempia.

Viimeisten 20–30 vuoden aikana tähän on vastattu kasvattamalla testausinsinöörien määrää. Käytännössä suuri osa työstä on ollut ohjelmistojen ja testikoodin kirjoittamista. Tekoälyn myötä tilanne alkaa muuttua.

– Nyt suunnittelu- ja määrittelyvaiheesta on tulossa pullonkaula, Sengupta sanoo.

NI ratkaisut ovat perinteisesti rakentuneet laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmästä. Nyt niiden rinnalle tuodaan kaksi uutta elementtiä: data ja tekoäly. Samalla testausjärjestelmien pitää säilyä joustavina ja ohjelmistojen avoimina.

Laitteistopuolella yksi uusista ratkaisuista on erityisesti autoteollisuuden testaukseen suunnattu PXIe-1092. Ohjelmistopuolella tekoälyä tuodaan LabVIEW+ Suite -kokonaisuuteen ja sen työkaluihin, kuten TestStandiin, DIAdemiin, InstrumentStudioon ja FlexLoggeriin.

Tekoäly tarvitsee kuitenkin muutakin kuin mittaustuloksia. Datan mukana pitää kulkea tieto siitä, mitä on mitattu, millä laitteistolla ja missä olosuhteissa. Tässä keskeisessä roolissa on NI SystemLink, joka tuo mittausdatan yhteyteen tarvittavan kontekstin.

Nigel AI kehitys kertoo samalla, mihin Emerson tähtää. Viime vuonna esitelty Nigel Advisor neuvoo käyttäjää, ja vastikään julkistettu Nigel Author pystyy jo tuottamaan testauksessa tarvittavaa sisältöä. Seuraava askel on Nigel Agent.

Senguptan kuvaamassa tulevaisuuden työnkulussa testausinsinöörin ei tarvitse aloittaa testin rakentamista tyhjästä. Hän voi antaa Nigelille esimerkiksi uuden PMIC-piirin koko datalehden, kuvata käytettävissä olevan testauslaitteiston ja kertoa, mitä piiristä halutaan selvittää.

Tehtävänanto voisi käytännössä olla: auta minua testaamaan tämä uusi PMIC tällä testauslaitteistolla, tässä on piirin datalehti.

Nigel muodostaa annetun materiaalin perusteella testaussuunnitelman ja tuottaa sen toteuttamiseen tarvittavaa testikoodia. Agenttivaiheessa tavoitteena on viedä automaatio pidemmälle niin, että tekoäly pystyy rakentamaan kokonaisen testausratkaisun annetun ongelman ympärille.

Nigel Agent on Senguptan mukaan tulossa vuodesta 2027 eteenpäin, ja ensimmäisen version tai osan sen toiminnallisuudesta pitäisi näkyä jo ensi vuonna.

Tämä ei Senguptan mukaan tarkoita testausinsinöörin poistumista prosessista. Insinöörin asiantuntemusta tarvitaan edelleen arvioimaan ja validoimaan tekoälyn tuottama testaussuunnitelma, testikoodi ja lopullinen ratkaisu.

Työn lähtöpiste kuitenkin muuttuu. Sen sijaan, että testaaja aloittaisi rakentamalla itse testin, Emerson uskoo hänen tulevaisuudessa aloittavan lähes aina kuvaamalla ongelman Nigelille.

Senguptan mukaan juuri tähän kehitykseen sopii NI pitkään käyttämä alustapohjainen lähestymistapa. LabVIEW täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja NI 50 vuotta, mutta seuraavassa vaiheessa testausalustan käyttäjän ei välttämättä enää tarvitse itse rakentaa kaikkea alustalla. Yhä suuremman osan työstä voi tehdä AI-agentti.