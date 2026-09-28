Rohde & Schwarz laajentaa järjestelmävahvistimiensa taajuusalueen 53 gigahertsiin. Uusi SAM200 on tarkoitettu erityisesti RF-komponenttien testaukseen satelliitti-, ilmailu- ja 5G-sovelluksissa.
Uusi SAM200 kattaa 20–53 gigahertsin taajuusalueen ja tarjoaa enimmillään neljän watin kyllästystehon. Aiempi SAM100 toimii 2–20 gigahertsin alueella, joten yhdessä vahvistimet kattavat taajuudet kahdesta 53 gigahertsiin.
Rohde & Schwarzin mukaan laajennuksella vastataan erityisesti Ka-, Q- ja V-kaistojen mittaustarpeisiin. Näitä taajuusalueita käytetään muun muassa uuden sukupolven satelliittijärjestelmissä ja tietoliikenteessä.
SAM200 toimii RF-mittauksissa vahvistavana lohkona esimerkiksi silloin, kun signaaligeneraattorin tai vektoriverkkoanalysaattorin lähtöteho ei yksin riitä testattavan komponentin ohjaamiseen. Laajan taajuusalueen ansiosta yksi vahvistin voi korvata useita kapeamman kaistan laitteita.
SAM200 Advanced -versiossa on lisäksi integroitu tehonilmaisin sekä USB- ja LAN-liitännät ja selainpohjainen käyttöliittymä. RF-signaalille voidaan valita kolme eri reittiä: pieni kohina ja suuri vahvistus, normaali tila tai pieni vahvistus. Valinnalla voidaan optimoida esimerkiksi vektorisignaaligeneraattorin kanssa mitattavan signaalin EVM-arvoa.
Puolijohdetekniikkaan perustuvassa vahvistimessa on suojaus lähtöpään epäsovitusta vastaan sekä asteittainen tehonrajoitus. SAM200 on saatavana sekä pöytälaitteena että neljän räkkikorkeuden 4U-versiona.