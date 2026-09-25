Arduinon uusi VENTUNO Q yhdistää Linuxin, tekoälykiihdytyksen ja erillisen mikro-ohjaimen reaaliaikaiseen ohjaukseen samalla kortilla. Nyt element14 etsii kehittäjiä testaamaan uutuutta. Valitut testaajat saavat sekä kortin että tarvittavat lisävarusteet ilmaiseksi.
VENTUNO Q perustuu kahden prosessorin arkkitehtuuriin. Qualcomm Dragonwing IQ8 -sarjan prosessori ajaa Debian- tai Ubuntu Linuxia, kun taas STMicroelectronicsin STM32H5F5 huolehtii reaaliaikaisesta ohjauksesta. Yhdistelmä on suunnattu muun muassa tekoälyyn, robotiikkaan, teollisuusautomaatioon ja muihin vaativiin sulautettuihin sovelluksiin.
Testaus järjestetään element14-yhteisön RoadTest-ohjelmassa. Valitut osallistujat saavat VENTUNO Q -kortin lisävarusteineen ja toteuttavat sen avulla oman testi- tai projektisuunnitelmansa. Tulokset julkaistaan element14-yhteisössä. Testijakson jälkeen laitteiston saa pitää.
Mahdollisiksi testikohteiksi element14 mainitsee muun muassa autonomiset robotit, konenäön, teollisuusautomaation, liikenteen valvonnan ja paikallisesti ajettavat tekoälysovellukset. Korttia voi arvioida myös esimerkiksi suorituskyvyn, energiatehokkuuden, verkkoyhteyksien sekä ohjelmiston ja laitteiston integraation kannalta.
RoadTest-ohjelmaan voi hakea 9. lokakuuta asti. Osallistujan pitää olla rekisteröitynyt element14-yhteisön jäseneksi, mutta jäsenyys on maksuton.
Jos kiinnostuit testaamisesta, lisätietoja löytyy element14 RoadTest-sivulta.