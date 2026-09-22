Kamerasta tuli tekoälylasien ongelma

Tekoälylasien myynti kasvaa nyt hurjaa vauhtia, mutta samalla niiden ehkä näkyvimmästä ominaisuudesta on tulossa ongelma. Omdian mukaan tekoälylaseja toimitettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,2 miljoonaa kappaletta, 127 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisyyshuoli ajaa kuitenkin valmistajia jo kehittämään laseja kokonaan ilman kameraa.

Markkinaa hallitsee ylivoimaisesti Meta. Yhtiö toimitti tammi–kesäkuussa 3,4 miljoonaa tekoälylasia, mikä vastasi 81,3 prosenttia koko maailman markkinoista. Omdian mukaan kasvua ovat vetäneet erityisesti mahdollisuus ottaa kuvia ja videota ilman käsiä, avoimet ääniratkaisut sekä tavallisiin silmälasikehyksiin tuodut tekoälytoiminnot.

Juuri kamera on kuitenkin muuttumassa yhdeksi tekoälylasien hankalimmista kysymyksistä. Kun laseja pidetään jatkuvasti kasvoilla, kamera ei kuvaa vain käyttäjän valitsemia kohteita, vaan herättää kysymyksen siitä, mitä ympäristöstä voidaan tallentaa ja mihin aineisto lopulta päätyy.

Markkinan kakkoseksi noussut Even Realities on valinnut kokonaan toisen tien. Sen G2-laseissa ei ole kameraa eikä kaiuttimia. Sen sijaan laseissa on pieni yksivärinen näyttö, jota voidaan käyttää esimerkiksi reaaliaikaiseen puheen tekstitykseen ja muihin tuottavuustoimintoihin. Yhtiö toimitti alkuvuonna 102 000 lasia ja saavutti 2,4 prosentin markkinaosuuden.

Omdian analyytikko Qiran Jun mukaan Even Realities osoittaa, että valmistajat etsivät nyt erilaisia tapoja tehdä tekoälylaseista hyödyllisiä jokapäiväisessä käytössä. Kameran ja kaiuttimien poistaminen mahdollistaa samalla ohuemmat ja tavallisia silmälaseja enemmän muistuttavat kehykset.

Erityisen nopeasti tekoälylasit yleistyvät Kiinassa, jossa toimitukset kasvoivat alkuvuonna peräti 306 prosenttia vuodentakaisesta. Markkina on siellä vielä pirstaleinen. Kolme suurinta valmistajaa Alibaba, INMO ja Xiaomi keräsivät yhteensä vain 46,1 prosenttia toimituksista, ja valmistajat kokeilevat erilaisia näyttöjen, kameroiden ja ääniratkaisujen yhdistelmiä.

Omdian tutkimusjohtaja Jason Low pitää yksityisyyttä yhtenä keskeisenä syynä markkinan hajautumiseen. Hänen mukaansa pelkät tiukemmat yksityisyysasetukset tai parempi viestintä eivät enää riitä. Valmistajien pitäisi pystyä kertomaan tarkasti, mitä jatkuvasti käytössä olevat kamerat tallentavat, miten tietoja käytetään ja voidaanko niitä välittää kolmansille osapuolille.

Tekoälylasien ensimmäinen suuri kasvupyrähdys on siis syntynyt pitkälti kameran, äänen ja tekoälyn yhdistelmästä. Nyt valmistajien on ratkaistava, kuinka paljon ympäristöään tarkkailevaa elektroniikkaa ihmiset lopulta hyväksyvät kasvoilleen.