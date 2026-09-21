Elektroniikkasuunnittelu on saamassa uuden lähtöpisteen. NXP:n verkkosivuilla suunnittelija voi nyt kertoa tekoälylle, millaisen laitteen haluaa rakentaa. Celusin tekniikka ehdottaa sen perusteella järjestelmäarkkitehtuurin ja sopivat NXP-komponentit ja vie suunnitelman aina kytkentäkaavioon asti.
Perinteisesti uuden elektroniikkalaitteen suunnittelu on alkanut komponenttihausta. Suunnittelija on käynyt läpi valmistajan tuotevalikoimaa, rajannut vaihtoehtoja parametrihaulla ja lopulta avannut pinon datalehtiä.
NXP Semiconductors kokeilee nyt toisenlaista mallia. Yhtiön NXP.com-sivustolle integroitu Celus Design Platform lähtee liikkeelle siitä, mitä suunnittelija haluaa rakentaa.
Celusin AI-suunnitteluassistentille voidaan kuvata luonnollisella kielellä suunniteltavan järjestelmän toiminta ja vaatimukset. Palvelu muodostaa niiden perusteella vaihtoehtoisia järjestelmäarkkitehtuureja ja etsii niihin sopivia NXP:n teknologioita ja komponentteja.
Tekoälyn tehtävä ei rajoitu hakukentän korvaamiseen. Kun arkkitehtuuri on valittu, alusta vie suunnittelua eteenpäin sähköisesti oikeiksi kytkennöiksi. Tavoitteena on päästä ideasta toteutuskelpoiseen kytkentäkaavioon ilman, että suunnittelijan täytyy ensin käydä NXP:n komponenttivalikoimaa läpi osa kerrallaan.
Celusin perustaja ja toimitusjohtaja Tobias Pohlin mukaan NXP:n verkkopalveluun tuotu alusta siirtää painopisteen komponenttien etsimisestä itse suunnitteluun.
Taustalla on myös komponenttivalmistajalle kiinnostava muutos. Kun tekoäly rakentaa järjestelmäarkkitehtuuria suoraan valmistajan komponenttien ympärille, valmistaja pääsee mukaan jo siinä vaiheessa, jossa suunnittelija tekee keskeisiä komponenttivalintoja.
NXP:n mukaan Celus auttaa asiakkaita lähtemään liikkeelle suoraan suunnittelutavoitteesta. Samalla yhtiö pystyy tarjoamaan omia teknologioitaan osana kokonaista järjestelmäratkaisua yksittäisten komponenttien sijaan.
NXP:n ratkaisu antaa myös viitteitä siitä, mihin komponenttivalmistajien verkkopalvelut ovat kehittymässä. Parametrihaut, tuotesivut ja datalehdet eivät katoa, mutta niiden rinnalle tulee uusi käyttöliittymä, jossa suunnittelija kertoo tekoälylle, mitä hän haluaa rakentaa, ja järjestelmä etsii komponentit ja muodostaa ensimmäisen toteutuksen hänen puolestaan.