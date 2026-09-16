Pilvipalvelu voi tuntua paikalta, jolla ei ole fyysistä sijaintia. Reaaliaikaisissa sovelluksissa maantiede tulee kuitenkin nopeasti vastaan. Jos järjestelmän pitää reagoida millisekunnissa, palvelun pitäisi internetin verkko-operaattori DE-CIX:n laskelman mukaan sijaita alle 80 kilometrin päässä käyttäjästä.
Syynä on latenssi eli aika, joka kuluu datapaketin kulkemiseen sovellukselle ja vastauksen palaamiseen käyttäjälle. Pelkkä suuri tiedonsiirtonopeus ei siis takaa nopeaa palvelua. Mitä kauempana palvelin sijaitsee ja mitä useamman verkon ja välipisteen kautta liikenne kulkee, sitä enemmän aikaa kuluu.
Internet-solmupisteitä operoivan DE-CIX:n mukaan eri sovellusten sietämä viive vaihtelee rajusti. Videoneuvottelussa tai HD-suoratoistossa noin 15 millisekunnin latenssi voi vielä olla hyväksyttävä. Se vastaa yhtiön esimerkissä enintään noin 1200 kilometrin etäisyyttä sovellukseen.
Kun siirrytään reaaliaikaisempaan maailmaan, maantieteellinen alue kutistuu nopeasti. DE-CIX käyttää esimerkkeinä teollisuuden reaaliaikaista ohjausta ja autonomista ajamista. Millisekunnin viiveellä sovelluksen pitäisi sen mukaan olla alle 80 kilometrin päässä käyttäjästä.
Etäisyys ei kuitenkaan yksin ratkaise latenssia. Julkisessa internetissä datapaketin reitti ei välttämättä ole lyhin mahdollinen. Suoralla verkkoyhteydellä voidaan poistaa välikäsiä ja lyhentää pakettien kulkemaa reittiä. Siksi esimerkiksi peering-yhteydet ja suorat pilviyhteydet voivat pienentää viivettä ilman, että itse sovellusta siirretään.
DE-CIX nostaa esimerkiksi rakennusyhtiö Hochtiefin, joka rakensi yli 3000 työntekijäänsä varten suoran yhteyden Microsoft 365 -pilveen julkisen internetin ohi. DE-CIXin mukaan järjestely pienensi yhteyden latenssia 90 prosenttia.
Reaaliaikaisuuden yleistyessä datakeskuksen sijainnista tulee näin osa sovelluksen teknistä arkkitehtuuria. Pilveä ei enää voida ajatella rajattomana resurssina, josta data voidaan hakea mistä tahansa. Kun vasteaika mitataan muutamassa millisekunnissa – tai vain yhdessä – myös kilometrit alkavat ratkaista.