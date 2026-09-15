UWB tunnetaan ennen kaikkea tarkasta paikannuksesta, älypuhelinten seurantalaitteista ja autojen digitaalisista avaimista. Valmisteilla oleva IEEE 802.15.4ab -standardi laajentaa tekniikan kuitenkin uuteen suuntaan, sillä UWB:stä on tulossa myös ympäristöään havainnoiva tutka.
Nykyisen UWB:n keskeinen ominaisuus on erittäin tarkka etäisyyden mittaus kahden laitteen välillä. IEEE 802.15.4ab vie tekniikkaa tätä pidemmälle lisäämällä UWB sensing -ominaisuuksia, joiden avulla radiosignaaleista voidaan tunnistaa esimerkiksi läsnäoloa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia.
Samalla standardisukupolvi parantaa UWB:n kantamaa ja toimintaa vaikeissa radioympäristöissä. Tavoitteisiin kuuluvat parempi linkkibudjetti, häiriönsieto ja etäisyysmittauksen luotettavuus sekä uudet kanavat. Standardiin on määritelty myös jopa vähintään 50 megabitin sekuntinopeuteen tähtääviä tiedonsiirto-ominaisuuksia.
IEEE 802.15.4ab ei ole vielä valmis standardi, vaan työ on edelleen käynnissä. Se seuraa nykyistä IEEE 802.15.4z -sukupolvea, jossa UWB:n kehityksen painopiste oli erityisesti tarkassa ja turvallisessa etäisyysmittauksessa.
Piiriteollisuus valmistautuu muutokseen jo ennen standardin valmistumista. Esimerkiksi IP-talo Ceva ja LG Electronics ovat yhdistäneet teknologiansa ratkaisuksi, jolla uuden sukupolven UWB voidaan integroida järjestelmäpiireihin. Ceva tuo kokonaisuuteen Ceva-Waves UWB -kantataajuus-IP:n ja ohjelmistot, LG puolestaan radiotaajuusosan.
LG:n RF-ratkaisu on suunniteltu TSMC:n 22 nanometrin prosessille. Yhtiöiden mukaan kokonaisuus tukee tulevan 802.15.4ab-standardin ominaisuuksia, mukaan lukien UWB-tutkailua, jossa anturin pitää jatkuvasti tutkailla ympäristöön. Ensimmäiseksi asiakkaaksi on jo saatu nimeämätön suuri yhdysvaltalainen puolijohdeyritys.
ABI Research arvioi UWB-laitteiden toimitusten kasvavan vuoden 2026 noin 597 miljoonasta lähes 1,18 miljardiin vuonna 2030.