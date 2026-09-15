Emerson on kertonut uusia yksityiskohtia NI Nigel -tekoälynsä tietoturvasta ja tulevasta kehityksestä. LabVIEW-koodia ja TestStand-testisekvenssejä tuottava Nigel käyttää OpenAI-malleja Microsoftin Azure-ympäristössä, mutta käyttäjän keskustelut tallennetaan vain paikallisesti.
Emersonin mukaan Nigel toimii yhtiön suojatun pilvialustan päällä ja hyödyntää Azuressa ajettavia OpenAI-malleja. Käyttäjän promptit tallennetaan kuitenkin paikallisesti, eikä Emersonilla ole pääsyä Nigel-keskusteluihin, ellei käyttäjä itse erikseen jaa niitä yhtiölle.
Tietoturvaratkaisu on olennainen erityisesti testausympäristöissä, joissa tekoälylle voidaan antaa käsiteltäväksi tietoja testattavasta järjestelmästä, mittausjärjestelyistä ja ohjelmistosta. Nigel on integroitu suoraan NI:n testausohjelmistoihin yleiskäyttöisen selainpohjaisen tekoälypalvelun sijaan.
LabVIEW’ssa Nigel pystyy tuottamaan mittauskoodia sekä suosittelemaan tehtävään sopivia funktioita ja esimerkkejä. Se voi myös käydä läpi olemassa olevan LabVIEW-projektin ja selittää sen toiminnallisuuden ja ohjelmistoarkkitehtuurin.
TestStandissa Nigel puolestaan voi rakentaa testisekvenssejä annettujen vaatimusten perusteella. Se osaa myös analysoida olemassa olevan sekvenssin, kuvata sen toiminnan ja auttaa esimerkiksi toiselta kehittäjältä perityn testiprojektin ymmärtämisessä.
Nigelin kehitys ei ole jäämässä tähän. Emersonin 1roadmapissa Nigel toimi ensin neuvonantajana, nyt se toimii myös koodia tuottavana tekijänä ja seuraavaksi siitä on tarkoitus kehittää agentti.
Emerson ei vielä kerro, mitä agenttivaihe käytännössä tarkoittaa tai milloin se tulee käyttöön. Agenttina Nigel voisi kuitenkin siirtyä nykyistä itsenäisempään toimintaan testausympäristössä.