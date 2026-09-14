Satelliitin kautta välitettävä puhe ei enää välttämättä vaadi erillistä satelliittipuhelinta. Iridium, Deutsche Telekom IoT ja Toyota ovat onnistuneet lähettämään autosta puheviestin tavallisella NB-IoT-modeemilla ja operaattorin SIM-kortilla suoraan LEO-satelliittiverkon kautta.
Toyota-autoon oli asennettu Nordic Semiconductorin nRF9151-kehityskortti ja Deutsche Telekom IoT SIM-kortti. Viesti kulki kokonaisuudessaan Iridiumin matalalla kiertoradalla toimivan satelliittiverkon kautta.
Teknisesti kiinnostavinta kokeessa on päätelaite. Nordic Semiconductorin nRF9151 on 3GPP-standardien mukainen soluverkkojen IoT-ratkaisu, joka tukee myös NTN-yhteyksiä. Satelliittiyhteyttä voidaan siten rakentaa samoihin IoT-laitteisiin, jotka käyttävät maanpäällisiä mobiiliverkkoja.
Kokeessa lähetettiin puheviesti ”testing, testing, one, two, freeway”. Puheen pakkaamiseen käytettiin Fraunhofer IIS tekoälypohjaista NESC-koodekkia, joka kykenee välittämään ymmärrettävää puhetta yhden kilobitin sekuntinopeudella tai sitä pienemmällä datamäärällä.
Näin pienellä bittinopeudella satelliittiyhteyden käyttö voidaan ulottaa telemetriasta myös puheeseen. Autoissa tekniikka voisi mahdollistaa esimerkiksi lyhyet ääniviestit ja hätäviestinnän alueilla, joilla tavallista matkapuhelinverkkoa ei ole.
Kokeen taustalla on Iridiumin ja Deutsche Telekom IoT valmistunut tekninen integraatio sekä yhtiöiden solmima maailmanlaajuinen roaming-sopimus. Tavoitteena on, että yhteensopiva NB-IoT-laite voi käyttää samaa operaattoriliittymää maanpäällisessä verkossa ja siirtyä Iridiumin satelliittiverkkoon mobiilipeiton loppuessa.
Iridium NTN Direct hyödyntää yhtiön jo toiminnassa olevaa maailmanlaajuista L-kaistan LEO-satelliittiverkkoa. Uutta satelliittikonstellaatiota ei siis tarvitse rakentaa palvelua varten.
Eurooppalaiset asiakkaat testaavat jo sovelluksia Iridiumin verkossa Deutsche Telekomin Global SIM -liittymällä. Iridium NTN Directin kaupallisen palvelun on määrä käynnistyä vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä.