Analog Devices maksaa Alif Semiconductorista 1,35 miljardia dollaria. Kauppa kertoo siitä, kuinka tekoäly siirtyy datakeskuksista antureiden, koneiden ja laitteiden yhteyteen. ADI saa Alifilta vähävirtaisen prosessointialustan paikalliseen tekoälyyn.
Analog Devices eli ADI on sopinut ostavansa Alif Semiconductorin käteisellä 1,35 miljardilla dollarilla. Ehtojen täyttyessä kauppahinnan päälle voidaan maksaa vielä enintään 200 miljoonan dollarin lisäkorvaus.
Alif kehittää vähävirtaisia Edge AI -mikro-ohjaimia ja niin sanottuja fusion-prosessoreita. Niiden heterogeeninen arkkitehtuuri yhdistää prosessoriytimiä, neuroverkkolaskentaan tarkoitettuja NPU-yksiköitä, grafiikkakiihdytystä, tietoturvaa ja tehonhallintaa.
ADI:lle Alif täydentää erittäin luontevasti nykyistä komponenttivalikoimaa. Yhtiö on vahva antureissa, datamuuntimissa, signaalinkäsittelyssä, tehonhallinnassa ja liitäntätekniikoissa. Alif tuo tämän ketjun jatkoksi tehokkaan digitaalisen laskennan ja paikallisen tekoälyn.
Käytännössä sama järjestelmä voi esimerkiksi mitata liikettä, ääntä, värähtelyä tai radiosignaaleja ja käsitellä niistä saatavan datan paikallisesti. Alifin prosessoreilla voidaan tehdä sensorifuusiota ja AI-päättelyä ilman, että kaikkea dataa tarvitsee lähettää pilveen tai datakeskukseen.
ADI kutsuu tätä kehitystä nimellä Physical Intelligence. Yhtiön mukaan tekoäly on siirtymässä vaiheeseen, jossa pelkän tekstin ja kuvien käsittelyn sijaan järjestelmien pitää ymmärtää fyysisestä ympäristöstä tulevia signaaleja ja reagoida niihin reaaliajassa.
Alifin piirejä toimitetaan jo sarjatuotantoon, ja yhtiö on saanut suunnitteluvoittoja sekä kuluttaja- että teollisuuslaitteisiin. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 loppuun mennessä viranomaishyväksyntöjen ja muiden tavanomaisten ehtojen täytyttyä.